Ущерб от обстрелов и формат празднования годовщины Прохоровского сражения: темы дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
С 5 мая от обстрелов пострадали 89 предприятий, 11 из них — крупные. Самый большой ущерб был нанесён «Заводу премиксов №1».
Владельцы планируют восстанавливать свою деятельность. Некоторые предприятия смогут начать работу уже в ближайшие месяцы.
В честь 80-летия освобождения Белгорода постоят храм. 22 июня на меловой горе заложили и освятили камень. Основную часть храма планируют достроить к 5 августа текущего года.
Храм посвящён празднованию Всемилостивого Спаса православной церковью 14 августа.
80-ю годовщину Прохоровского сражения будут отмечать два дня. Основные мероприятия пройдут 11 и 12 июля.
11 июля у мемориала «В честь героев Курской битвы» пройдёт богослужение, а в Чернянке выступит духовой оркестр.
12 июля в Прохоровке в храме апостолов Петра и Павла состоится молебен. У Звонницы будут работать интерактивные локации.
В Белгороде городская телевышка на время примет вид прохоровской Звонницы с помощью подсветки.