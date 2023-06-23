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Ущерб от обстрелов и формат празднования годовщины Прохоровского сражения: темы дня

23 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Обстрелы нанесли ущерб 89 предприятиям, в честь 80-летия освобождения Белгорода возведут храм, а телевышка превратится в Звонницу 12 июля.

Ущерб от обстрелов

С 5 мая от обстрелов пострадали 89 предприятий, 11 из них — крупные. Самый большой ущерб был нанесён «Заводу премиксов №1».

Владельцы планируют восстанавливать свою деятельность. Некоторые предприятия смогут начать работу уже в ближайшие месяцы.

Украинские обстрелы нанесли ущерб 89 предприятиям в белгородском приграничье
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Строительство храма на самой высокой точке

В честь 80-летия освобождения Белгорода постоят храм. 22 июня на меловой горе заложили и освятили камень. Основную часть храма планируют достроить к 5 августа текущего года.

Храм посвящён празднованию Всемилостивого Спаса православной церковью 14 августа.

В честь 80-летия освобождения Белгорода на самой высокой точке города возведут храм
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Годовщина Прохоровского сражения

80-ю годовщину Прохоровского сражения будут отмечать два дня. Основные мероприятия пройдут 11 и 12 июля.

11 июля у мемориала «В честь героев Курской битвы» пройдёт богослужение, а в Чернянке выступит духовой оркестр.

12 июля в Прохоровке в храме апостолов Петра и Павла состоится молебен. У Звонницы будут работать интерактивные локации.

В Белгороде городская телевышка на время примет вид прохоровской Звонницы с помощью подсветки.

Телевышка в Белгороде на время примет вид прохоровской Звонницы
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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Прохоровское сражение#Храм#Общество#Итоги дня#Белгородская область
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