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Телевышка в Белгороде на время примет вид прохоровской Звонницы

23 июня 2023, 09:32
Фото: правительство Белгородской области

Годовщину Прохоровского сражения в Белгородской области будут отмечать два дня

Основные мероприятия запланированы на 11 и 12 июля. Формат празднования годовщины сражения обсудили в ходе совещания 22 июня, рассказали в правительстве Белгородской области.

12 июля в Белгородской области отметят 80-ю годовщину танкового сражения. Вячеслав Гладков отметил, что юбилейную дату должны отмечать в течение всего 2023 года, однако основные мероприятия пройдут 11 и 12 июля.

11 июля у мемориала «В честь героев Курской битвы» в посёлке Яковлево пройдёт богослужение. Также в этот день на центральной площади в Чернянке проведут парад духовых оркестров России «Первый салют Победы — детям».

12 июля празднование пройдёт в Прохоровском районе. В храме апостолов Петра и Павла состоится молебен в память о погибших. Кроме того, будут работать интерактивные локации «Внуки Победы. Прохоровка». У Звонницы пройдёт возложение цветов.

В Белгороде запланировано вручение государственных наград. Городская телевышка с помощью подсветки примет вид Звонницы. В районах проведут фестивали «Белгородское лето».

Губернатор также поручил организовать праздничные мероприятия для белгородцев, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, в том числе в ПВР в других регионах.

Обязательно сделаем праздник и для них, направив агитбригады от районов и округов области. В это непростое время особенно важно провести мероприятия памяти внутри наших приграничных территорий.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Звонница#Прохоровское сражение#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Вячеслав Гладков
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