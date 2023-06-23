Телевышка в Белгороде на время примет вид прохоровской Звонницы

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
12 июля в Белгородской области отметят 80-ю годовщину танкового сражения. Вячеслав Гладков отметил, что юбилейную дату должны отмечать в течение всего 2023 года, однако основные мероприятия пройдут 11 и 12 июля.
11 июля у мемориала «В честь героев Курской битвы» в посёлке Яковлево пройдёт богослужение. Также в этот день на центральной площади в Чернянке проведут парад духовых оркестров России «Первый салют Победы — детям».
12 июля празднование пройдёт в Прохоровском районе. В храме апостолов Петра и Павла состоится молебен в память о погибших. Кроме того, будут работать интерактивные локации «Внуки Победы. Прохоровка». У Звонницы пройдёт возложение цветов.
В Белгороде запланировано вручение государственных наград. Городская телевышка с помощью подсветки примет вид Звонницы. В районах проведут фестивали «Белгородское лето».
Губернатор также поручил организовать праздничные мероприятия для белгородцев, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, в том числе в ПВР в других регионах.
Обязательно сделаем праздник и для них, направив агитбригады от районов и округов области. В это непростое время особенно важно провести мероприятия памяти внутри наших приграничных территорий.
Вячеслав Гладков