Суд наложил арест на имущество белгородской фирмы «Дорстрой31»

При этом суд не согласился, что арест должен быть наложен на расчётные счета ответчика. У фирмы есть транспортные средства общей стоимостью более 100 млн рублей. Поэтому суд решил изменить обеспечительные меры и наложить арест на имущество компании «Дорстрой31».