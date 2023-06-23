Суд наложил арест на имущество белгородской фирмы «Дорстрой31»

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Компания «Автострада» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Дорстрой31» и попросила взыскать в том числе:
Общая сумма требований составила 81 млн рублей.
В апреле текущего года «Автострада» обратилась с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Компания попросила наложить арест на денежные средства «Дорстрой31», которые находятся на расчётных счетах в банках, в размере 45 млн рублей.
В обоснование требования истец указал, что сумма задолженности ответчика является значительной, действия к погашению долга не предпринимаются, есть основания полагать, что ответчик находится в тяжёлом финансовом положении. Арбитражный суд Белгородской области арест наложил.
Не согласившись с решением, компания «Дорстрой31» обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой попросила определение суда первой инстанции отменить полностью.
Из материалов дела апелляционного суда следует, что анализ финансовой деятельности ответчика объективно подтверждает недостаток собственных оборотных средств. Структура капитала «Дорстрой31» лишь на 5,4% представлена собственным капиталом и на 56,6% — краткосрочными обязательствами, на 38% — долгосрочными обязательствами.
В материалах также указано, что за последние 12 месяцев в отношении «Дорстрой31» в арбитражные суды поступил ряд исков, сумма требований по которым составляет 126 млн руб.
При этом суд не согласился, что арест должен быть наложен на расчётные счета ответчика. У фирмы есть транспортные средства общей стоимостью более 100 млн рублей. Поэтому суд решил изменить обеспечительные меры и наложить арест на имущество компании «Дорстрой31».
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.