Суд наказал белгородского владельца ИП по установке окон и дверей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Роспотребнадзор поступило заявление от потребителя в отношении ИП Гончарова Е. В. Предприниматель занимается розничной продажей окон и дверей.
В обращении указывалось, что ИП не исполнил договор купли-продажи. Продавец должен был в установленный срок передать витражные окна и двери общей стоимостью 138 тыс. рублей. В день заключения договора покупатель внёс авансовый платёж в размере 100 тыс. рублей. Получив деньги, индивидуальный предприниматель товар не передал, письменные требования покупателя о расторжении договора и возврате денег не выполнил.
Роспотребнадзор обратился с иском в суд с требованием взыскать с ИП уплаченные по договору 100 тыс. рублей, неустойку за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара в размере 23 500 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей и штраф в 64 250 рублей за отказ удовлетворить требования покупателя в добровольном порядке.
Суд требования Роспотребнадзора удовлетворил. В пользу покупателя присудили 192 750 рублей.
Напомним, что жалобы и ранее уже поступали на деятельность ИП Гончарова. Белгородцы заказывали у него окна, оплачивали, но так и не получали их.