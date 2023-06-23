Суд наказал белгородского владельца ИП по установке окон и дверей

В обращении указывалось, что ИП не исполнил договор купли-продажи. Продавец должен был в установленный срок передать витражные окна и двери общей стоимостью 138 тыс. рублей. В день заключения договора покупатель внёс авансовый платёж в размере 100 тыс. рублей. Получив деньги, индивидуальный предприниматель товар не передал, письменные требования покупателя о расторжении договора и возврате денег не выполнил.