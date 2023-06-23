Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Суд наказал белгородского владельца ИП по установке окон и дверей

23 июня 2023, 12:48
Фото: 1MI
ИП Гончаров Е. В. выплатит 192 тыс. рублей за неисполнение договора купли-продажи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.

В Роспотребнадзор поступило заявление от потребителя в отношении ИП Гончарова Е. В. Предприниматель занимается розничной продажей окон и дверей.

В обращении указывалось, что ИП не исполнил договор купли-продажи. Продавец должен был в установленный срок передать витражные окна и двери общей стоимостью 138 тыс. рублей. В день заключения договора покупатель внёс авансовый платёж в размере 100 тыс. рублей. Получив деньги, индивидуальный предприниматель товар не передал, письменные требования покупателя о расторжении договора и возврате денег не выполнил.

Роспотребнадзор обратился с иском в суд с требованием взыскать с ИП уплаченные по договору 100 тыс. рублей, неустойку за нарушение срока передачи предварительно оплаченного товара в размере 23 500 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей и штраф в 64 250 рублей за отказ удовлетворить требования покупателя в добровольном порядке.

Суд требования Роспотребнадзора удовлетворил. В пользу покупателя присудили 192 750 рублей.

Напомним, что жалобы и ранее уже поступали на деятельность ИП Гончарова. Белгородцы заказывали у него окна, оплачивали, но так и не получали их.

Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Узнать подробнее
Читайте также:
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке оконБелгородцы вновь пожаловались на мастера по установке окон и дверейЖители нескольких регионов пострадали от мошеннических действий фирмы по установке пластиковых окон
#Алина Харина#ИП#Окна#Двери#Суды#Роспотребнадзор#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья
Сегодня, 13:29
Приграничные белгородские фирмы платят надбавки работникам для сохранения коллектива
Сегодня, 14:04
Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё
Сегодня, 13:43
В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
Сегодня, 10:06
Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей
Сегодня, 13:45
Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС
Сегодня, 13:23