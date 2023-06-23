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Сколько общественных туалетов работает в Белгороде?

23 июня 2023, 09:31
Фото: 1MI

Этим летом в Белгороде работает девять общественных туалетов

В мэрии Белгорода Бел.Ру рассказали, сколько общественных туалетов открыто сейчас в городе и где они находятся.

По данным пресс-службы мэрии, на данный момент на обслуживании «Белгорблагоуйстройства» находятся два стационарных и семь модульных общественных туалетов. Всего — девять. Расположены они по следующими адресам:

  • в районе аэропорта;
  • в парке «Котофей»;
  • в парке имени Ленина;
  • в районе солнечных часов по улице 50-летия Белгородской области;
  • в районе остановки «Стадион» по пр. Б. Хмельницкого;
  • на Театральном проезде;
  • стационарные туалеты — в парках Ленина и Победы.

При этом установка новых туалетов не планируется. Но в мэрии пообещали оперативно предоставить информацию, если планы вдруг изменятся.

Напомним, что недавно журналист Бел.Ру прошёлся по туалетам в центре Белгорода и изучил их состояние. Результаты приятно удивили, но не обошлось и без сюрпризов. Подробнее — в фоторепортаже.

Куда сходить в Белгороде: в каком состоянии общественные туалеты в центре города
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