Сколько общественных туалетов работает в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По данным пресс-службы мэрии, на данный момент на обслуживании «Белгорблагоуйстройства» находятся два стационарных и семь модульных общественных туалетов. Всего — девять. Расположены они по следующими адресам:
При этом установка новых туалетов не планируется. Но в мэрии пообещали оперативно предоставить информацию, если планы вдруг изменятся.
Напомним, что недавно журналист Бел.Ру прошёлся по туалетам в центре Белгорода и изучил их состояние. Результаты приятно удивили, но не обошлось и без сюрпризов. Подробнее — в фоторепортаже.