С какими вопросами белгородские бизнесмены из приграничья обращаются в налоговую

Вопросы поступают и от индивидуальных предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения. Попова отметила, что таких плательщиков, в том числе в Грайворонском и Шебекинском горокругах, достаточно много. Они приобрели патент либо в конце прошлого года, либо в начале текущего, оплатили на 11-12 месяцев, а сейчас фактически в связи нанесённым ущербом имуществу либо с учётом изменения показателей не ведут деятельность.