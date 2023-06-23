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Published Сегодня, 14:28

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С какими вопросами белгородские бизнесмены из приграничья обращаются в налоговую

23 июня 2023, 14:28
Фото: 1MI

Руководитель белгородской налоговой ответила на распространённые вопросы бизнесменов

Чаще всего представители бизнеса, которые работают на приграничных территориях, задают вопросы по срокам уплаты авансовых платежей или патентной системе налогообложения. Подробнее рассказала руководитель областного УФНС Наталия Попова.

По её словам, бизнесмены обращаются, в основном, по трём вопросам. К примеру, плательщики из Грайворонского и Шебекинского горокругов переживают из-за отсутствия возможности взаимодействия с налоговым органом: предоставлять документы, отвечать на запросы и т. д.

В соответствии с просьбой губернатора и решением оперштаба, все мероприятия налогового контроля на территории Грайворонского и Шебекинского горокругов приостановлены. Мы плательщиков не тревожим для того, чтобы у них было достаточно времени восстановиться после определённых событий.
Наталия Попова

Вопросы поступают и от индивидуальных предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения. Попова отметила, что таких плательщиков, в том числе в Грайворонском и Шебекинском горокругах, достаточно много. Они приобрели патент либо в конце прошлого года, либо в начале текущего, оплатили на 11-12 месяцев, а сейчас фактически в связи нанесённым ущербом имуществу либо с учётом изменения показателей не ведут деятельность.

Если меняется фактический показатель, например, было два магазина, в один попали снаряды, работает только второй, либо изменилось количество наёмных работников, либо количество транспортных средств. То есть, при наличии любого показателя в произвольной форме пишется заявление в налоговый орган. С этого момента деятельность индивидуального предпринимателя является приостановленной, мы делаем перерасчёт и возвращаем ту сумму уплаченного патента, которая была произведена в бюджет, с учётом всего действия патента.
Наталия Попова

Также Попова рассказала, что в июле наступает срок уплаты авансовых платежей по упрощённой системе налогообложения. Здесь есть свои нюансы.

Если нет возможности представить уведомление об исчисленных суммах, то та выручка, которая была произведена в апреле–мае, — её можно внести в последующие периоды и отразить в отчётности за весь год.
Наталия Попова
Руководитель УФНС рассказала об освобождении пострадавшего бизнеса от уплаты налогов
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#Кристина Семенчук#Налоговая#УСН#Вопросы#Уфнс#Экономика#Белгородская область#Наталия Попова
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