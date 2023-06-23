С какими вопросами белгородские бизнесмены из приграничья обращаются в налоговую

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По её словам, бизнесмены обращаются, в основном, по трём вопросам. К примеру, плательщики из Грайворонского и Шебекинского горокругов переживают из-за отсутствия возможности взаимодействия с налоговым органом: предоставлять документы, отвечать на запросы и т. д.
В соответствии с просьбой губернатора и решением оперштаба, все мероприятия налогового контроля на территории Грайворонского и Шебекинского горокругов приостановлены. Мы плательщиков не тревожим для того, чтобы у них было достаточно времени восстановиться после определённых событий.
Наталия Попова
Вопросы поступают и от индивидуальных предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения. Попова отметила, что таких плательщиков, в том числе в Грайворонском и Шебекинском горокругах, достаточно много. Они приобрели патент либо в конце прошлого года, либо в начале текущего, оплатили на 11-12 месяцев, а сейчас фактически в связи нанесённым ущербом имуществу либо с учётом изменения показателей не ведут деятельность.
Если меняется фактический показатель, например, было два магазина, в один попали снаряды, работает только второй, либо изменилось количество наёмных работников, либо количество транспортных средств. То есть, при наличии любого показателя в произвольной форме пишется заявление в налоговый орган. С этого момента деятельность индивидуального предпринимателя является приостановленной, мы делаем перерасчёт и возвращаем ту сумму уплаченного патента, которая была произведена в бюджет, с учётом всего действия патента.
Наталия Попова
Также Попова рассказала, что в июле наступает срок уплаты авансовых платежей по упрощённой системе налогообложения. Здесь есть свои нюансы.
Если нет возможности представить уведомление об исчисленных суммах, то та выручка, которая была произведена в апреле–мае, — её можно внести в последующие периоды и отразить в отчётности за весь год.
Наталия Попова