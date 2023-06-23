Руководитель УФНС рассказала об освобождении пострадавшего бизнеса от уплаты налогов

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Бел.Ру написала предприниматель из Шебекино Ирина. Она рассказала, что в связи со сложившейся ситуацией она была вынуждена приостановить свою деятельность.
Платить страховые взносы и налоги, предусмотренные законодательством РФ, нет возможности, в связи с этим вопрос: «Существуют ли какие-нибудь меры поддержки бизнеса в плане отсрочек платежей, или какой-либо помощи для выхода из сложившейся ситуации?»
Ирина
В ходе брифинга на вопрос ответила руководитель УФНС России по Белгородской области Наталия Попова.
С учётом всех нормативных документов, которые приняты, на текущий момент у нас такая форма как «освобождение от уплаты» налогов есть только в части имущественных налогов, и то в отдельных муниципальных образованиях. Речь идёт об оплате налога на землю, транспорт, имущество.
Наталия Попова
При этом в качестве меры поддержки есть перенос сроков на уплату налогов, за исключением НДС и НДФЛ.