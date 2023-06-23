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Published Сегодня, 12:57

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Руководитель УФНС рассказала об освобождении пострадавшего бизнеса от уплаты налогов

23 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
Речь идёт только о части имущественных налогов и только в отдельных муниципальных образованиях Белгородской области. Ране с таким вопросом обратились в редакцию Бел.Ру.

В Бел.Ру написала предприниматель из Шебекино Ирина. Она рассказала, что в связи со сложившейся ситуацией она была вынуждена приостановить свою деятельность.

Платить страховые взносы и налоги, предусмотренные законодательством РФ, нет возможности, в связи с этим вопрос: «Существуют ли какие-нибудь меры поддержки бизнеса в плане отсрочек платежей, или какой-либо помощи для выхода из сложившейся ситуации?»
Ирина

В ходе брифинга на вопрос ответила руководитель УФНС России по Белгородской области Наталия Попова.

С учётом всех нормативных документов, которые приняты, на текущий момент у нас такая форма как «освобождение от уплаты» налогов есть только в части имущественных налогов, и то в отдельных муниципальных образованиях. Речь идёт об оплате налога на землю, транспорт, имущество.
Наталия Попова

При этом в качестве меры поддержки есть перенос сроков на уплату налогов, за исключением НДС и НДФЛ.

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#Налог#Ндс#Уфнс#Предприниматель#Отсрочка#Экономика#Белгородская область#Наталия Попова#Кристина Семенчук
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