РЭО и Липецкая область планируют избавиться от переполненных мусорных полигонов

Posted Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
Чтобы справиться с данной проблемой, власти региона приняли решение о заключении концессионного соглашения на строительство экотехнопарка. Российский экологический оператор (РЭО) выразил готовность выступить инвестором будущего проекта. Об этом пишет gorod55.ru.
Сегодня на территории Липецкой области имеется 15 полигонов совокупной мощностью 340 тысяч тонн и три объекта обработки на 246 тысяч тонн. Вместе с тем одна из имеющихся сортировок, мощностью 80 тысяч тонн, обрабатывает лишь 2,9 тысячи тонн ТКО в год.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в настоящее время в Липецкой области загрузка полигонов превысила их мощность, а это чревато обвалами и выходом мусора за границы участка.
«Осенью ЧП случилось в Ленобласти, хотя это можно было предотвратить. Вдобавок это вонь и загрязнение воздуха. Поэтому все мусорные полигоны следует рекультивировать. РЭО готов оказать в этом плане финансовую поддержку», — сказал Буцаев.
В рамках заключенной концессии предполагается строительство комплексного объекта мощностью до 200 тысяч тонн, который будет иметь площади под размещение и сортировку ТКО.
Экотехнопарк позволит региону обеспечить утилизацию не менее 50% отходов. Обслуживать он будет Липецк, а также три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Новый объект планируется разместить в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка планируется ввести в эксплуатацию уже к концу 2023 года. РЭО готов предоставить концессионеру (инвестору) средства облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. При этом совокупный объем вложений компания оценивает в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.
Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков, полученное ранее положительное решение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы указывает на экологическую безопасность проекта и допустимость возведения экотехнопарка с точки зрения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду.