РЭО и Липецкая область планируют избавиться от переполненных мусорных полигонов

Экотехнопарк позволит региону обеспечить утилизацию не менее 50% отходов. Обслуживать он будет Липецк, а также три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Новый объект планируется разместить в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка планируется ввести в эксплуатацию уже к концу 2023 года. РЭО готов предоставить концессионеру (инвестору) средства облигационного займа в объеме до 95% от суммы капитальных затрат на реализацию первого и второго этапов проекта. При этом совокупный объем вложений компания оценивает в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.