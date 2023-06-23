Приграничные белгородские фирмы платят надбавки работникам для сохранения коллектива

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как отметил чиновник в ходе брифинга, все предприятия, которые работают в приграничных районах Белгородской области, выплачивают заработную плату сотрудникам.
К примеру, завод премиксов, чтобы удержать свои коллективы, выплачивает заработную плату с 20% надбавкой. Предприятия понимают значимость трудовых коллективов, выплачивают заработную плату и оказывают все необходимые действия для того, чтобы сохранить коллективы.
Дмитрий Гладский
Напомним, по подсчётам УФНС, белгородские предприятия взяли отсрочку по уплате налогов на 13,5 млн рублей. При этом, как отметила руководитель ведомства, это не нанесёт значительный ущерб региональному бюджету.