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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

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Приграничные белгородские фирмы платят надбавки работникам для сохранения коллектива

23 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI
Об этом рассказал заместитель губернатора области Дмитрий Гладский. Он также отметил, что руководители пытаются удержать свои коллективы и всем платят зарплату.

Как отметил чиновник в ходе брифинга, все предприятия, которые работают в приграничных районах Белгородской области, выплачивают заработную плату сотрудникам.

К примеру, завод премиксов, чтобы удержать свои коллективы, выплачивает заработную плату с 20% надбавкой. Предприятия понимают значимость трудовых коллективов, выплачивают заработную плату и оказывают все необходимые действия для того, чтобы сохранить коллективы.
Дмитрий Гладский

Напомним, по подсчётам УФНС, белгородские предприятия взяли отсрочку по уплате налогов на 13,5 млн рублей. При этом, как отметила руководитель ведомства, это не нанесёт значительный ущерб региональному бюджету.

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#Кристина Семенчук#Налог#Зарплата#Надбавка#Приграничье#Работники#Общество#Белгородская область#Дмитрий Гладский
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