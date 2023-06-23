Получившие компенсацию белгородские предприятия могут вновь обращаться за поддержкой

Ряд предприятий, которые пострадали в результате обстрела ВСУ, уже воспользовались мерами поддержки и получили денежную компенсацию. В ходе брифинга у замгубернатора Дмитрия Гладского поинтересовались, могут ли бизнесмены вновь обратиться за помощью.