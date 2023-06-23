Получившие компенсацию белгородские предприятия могут вновь обращаться за поддержкой

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Ряд предприятий, которые пострадали в результате обстрела ВСУ, уже воспользовались мерами поддержки и получили денежную компенсацию. В ходе брифинга у замгубернатора Дмитрия Гладского поинтересовались, могут ли бизнесмены вновь обратиться за помощью.
Они будут иметь право на компенсацию в том случае, если они подверглись повторно обстрелу. В таком случае, при предоставлении соответствующего акта, постановления следкома по новому случаю и новой оценке они будут иметь право в рамках постановления правительства получить компенсацию за ущерб.
Дмитрий Гладский
Напомним, в мае в Шебекино бизнесменам, пострадавшим от обстрелов, вручили уведомления о выделении грантов на восстановление дела. По итогам первой волны подачи заявок на восстановление бизнеса средства получили 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделили 397 млн рублей.