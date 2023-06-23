Поликлинику №4 в Белгороде планируют отремонтировать до февраля 2024 года

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход капремонта в поликлинике №4 на улице Садовой в Белгороде. В учреждении меняют инженерные сети, коммуникации, лифты, обновляют внутреннюю отделку.
На время ремонта жители без медпомощи не остались — работы проводят поэтапно, дневной стационар переместили в другое здание. Планируется, что здание снова введут в эксплуатацию в феврале 2024 года.
Вячеслав Гладков отметил, что строительные работы идут в график, для медучреждения уже приобрели новое оборудование. Также губернатор поручил в ближайшее время закупить мебель.