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Поликлинику №4 в Белгороде планируют отремонтировать до февраля 2024 года

23 июня 2023, 11:55
Фото: правительство Белгородской области
В здании меняют инженерные сети, лифты, внутреннюю отделку, сообщили в пресс-службе правительства области.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход капремонта в поликлинике №4 на улице Садовой в Белгороде. В учреждении меняют инженерные сети, коммуникации, лифты, обновляют внутреннюю отделку.

На время ремонта жители без медпомощи не остались — работы проводят поэтапно, дневной стационар переместили в другое здание. Планируется, что здание снова введут в эксплуатацию в феврале 2024 года.

Фото: правительство Белгородской области

Вячеслав Гладков отметил, что строительные работы идут в график, для медучреждения уже приобрели новое оборудование. Также губернатор поручил в ближайшее время закупить мебель.

В Белгороде отремонтировали детскую поликлинику №4
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#Алина Харина#Поликлиника#Поликлиника № 4#Ремонт#Медицина#Белгород#Вячеслав Гладков#Город#Новости Белгорода
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