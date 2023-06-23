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Под Белгородом мужчина задушил возлюбленную и бросил её тело в ручей

23 июня 2023, 09:59
Фото: 1MI
Это произошло в минувшем году в Строителе. Девушка выразила парню претензии за то, что он встречается с другой. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вечером 25 декабря 2022 года молодые люди встретились в Строителе и отправились гулять в парк. Девушка выразила претензии парню за то, что он встречался с другой. В паре возникла ссора, во время которой подозреваемый избил девушку, а затем задушил снятым с неё шарфом. Тело мужчина бросил в ручей, где его утром обнаружили прохожие.

В ходе следствия 30-летнего мужчину взяли под стражу. Прокурор Яковлевского района утвердил обвинительное заключение.

Дело рассмотрит Яковлевский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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