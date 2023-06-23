Под Белгородом мужчина задушил возлюбленную и бросил её тело в ручей

Вечером 25 декабря 2022 года молодые люди встретились в Строителе и отправились гулять в парк. Девушка выразила претензии парню за то, что он встречался с другой. В паре возникла ссора, во время которой подозреваемый избил девушку, а затем задушил снятым с неё шарфом. Тело мужчина бросил в ручей, где его утром обнаружили прохожие.