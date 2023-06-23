Под Белгородом мужчина задушил возлюбленную и бросил её тело в ручей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Вечером 25 декабря 2022 года молодые люди встретились в Строителе и отправились гулять в парк. Девушка выразила претензии парню за то, что он встречался с другой. В паре возникла ссора, во время которой подозреваемый избил девушку, а затем задушил снятым с неё шарфом. Тело мужчина бросил в ручей, где его утром обнаружили прохожие.
В ходе следствия 30-летнего мужчину взяли под стражу. Прокурор Яковлевского района утвердил обвинительное заключение.
Дело рассмотрит Яковлевский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.