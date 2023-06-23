Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Изображение материала

Под Белгородом буйный пассажир угнал у таксиста машину

23 июня 2023, 14:36
Фото: 1MI
Угонщику грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Белгородской области. Автомобиль нашли брошенным под мостом, его передадут владельцу.

20 июня в Стрелецком пассажир угнал у таксиста автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, двое молодых людей на остановке в Майском попросили водителя отвезти их. По дороге нетрезвые пассажиры вели себя вызывающе и агрессивно.

Молодые люди потребовали остановиться возле круглосуточного магазина. Водитель отказался везти их дальше, высадил пассажиров и потребовал оплатить поездку. Тогда один из мужчин набросился на водителя.

Таксист забежал в магазин и попросил продавца вызвать полицию, в этот момент молодой человек сел в машину и уехал вместе со своим братом.

Фото: УМВД России по Белгородской области

Позже подозреваемого задержали. Угнанный автомобиль полицейские обнаружили брошенным под мостом. В ближайшее время транспорт вернут законному владельцу.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершённый с применением насилия». Санкции предусматривают до семи лет тюрьмы.

Читайте также:
Невезучий белгородец во время угона встретил хозяйку автомобиляБелгородцу смягчили наказание за угон из-за его участия в возведении черты на границеНе дождавшийся такси белгородец угнал Mercedes, чтобы вернуться домой
#Алина Харина#Угон#Угон автомобиля#Полицейские#Такси#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья
Сегодня, 13:29
Приграничные белгородские фирмы платят надбавки работникам для сохранения коллектива
Сегодня, 14:04
Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё
Сегодня, 13:43
В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
Сегодня, 10:06
Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей
Сегодня, 13:45
Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС
Сегодня, 13:23