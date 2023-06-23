Под Белгородом буйный пассажир угнал у таксиста машину

20 июня в Стрелецком пассажир угнал у таксиста автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, двое молодых людей на остановке в Майском попросили водителя отвезти их. По дороге нетрезвые пассажиры вели себя вызывающе и агрессивно.