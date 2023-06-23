Под Белгородом буйный пассажир угнал у таксиста машину

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
20 июня в Стрелецком пассажир угнал у таксиста автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, двое молодых людей на остановке в Майском попросили водителя отвезти их. По дороге нетрезвые пассажиры вели себя вызывающе и агрессивно.
Молодые люди потребовали остановиться возле круглосуточного магазина. Водитель отказался везти их дальше, высадил пассажиров и потребовал оплатить поездку. Тогда один из мужчин набросился на водителя.
Таксист забежал в магазин и попросил продавца вызвать полицию, в этот момент молодой человек сел в машину и уехал вместе со своим братом.
Позже подозреваемого задержали. Угнанный автомобиль полицейские обнаружили брошенным под мостом. В ближайшее время транспорт вернут законному владельцу.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершённый с применением насилия». Санкции предусматривают до семи лет тюрьмы.