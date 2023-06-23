Минобрнауки поможет провести Конгресс молодых ученых в «Сириусе» с 28 по 30 ноября

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Как сообщает gorod55.ru, в этом году от российских регионов поступило более десяти заявок на проведение у себя подобных событий — спутников конгресса.
Третий по счету Конгресс молодых ученых можно считать одним из наиболее значимых мероприятий текущего года, проведение которого приурочено к проходящему в России тематическому десятилетию, утвержденному указом главы государства на 2022–2031 годы.
Организацией конгресса занимаются Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером назначен медиахолдинг 1MI.
На предстоящее мероприятие должны прибыть свыше четырех тысяч участников. На конгрессе вновь соберутся представители академической среды, в число которых входят и ученые, выигравшие гранты, а также студенты, школьники и ведущие российские исследователи, члены различных научно-образовательных организаций, чиновники, предприниматели.
Конгресс молодых ученых учредили с целью организации на определенной площадке ежегодного взаимодействия ведущих участников научно-технологических и инновационных инициатив на федеральном и на региональном уровне.
Перед стартом самого конгресса в регионах пройдут мероприятия — спутники, где планируется обсуждать решение практических задач субъектов РФ с привлечением экспертов из числа молодых ученых.