Минобрнауки поможет провести Конгресс молодых ученых в «Сириусе» с 28 по 30 ноября

Проведение Конгресса молодых ученых планируется с 28 по 30 ноября этого года. Событие пройдет в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Ранее, осенью 2023 года, события — спутники конгресса, где будут обсуждаться запросы регионов, пройдут в Хабаровске, Астрахани, Перми.

Как сообщает gorod55.ru, в этом году от российских регионов поступило более десяти заявок на проведение у себя подобных событий — спутников конгресса. Третий по счету Конгресс молодых ученых можно считать одним из наиболее значимых мероприятий текущего года, проведение которого приурочено к проходящему в России тематическому десятилетию, утвержденному указом главы государства на 2022–2031 годы. Организацией конгресса занимаются Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером назначен медиахолдинг 1MI. На предстоящее мероприятие должны прибыть свыше четырех тысяч участников. На конгрессе вновь соберутся представители академической среды, в число которых входят и ученые, выигравшие гранты, а также студенты, школьники и ведущие российские исследователи, члены различных научно-образовательных организаций, чиновники, предприниматели. Конгресс молодых ученых учредили с целью организации на определенной площадке ежегодного взаимодействия ведущих участников научно-технологических и инновационных инициатив на федеральном и на региональном уровне. Перед стартом самого конгресса в регионах пройдут мероприятия — спутники, где планируется обсуждать решение практических задач субъектов РФ с привлечением экспертов из числа молодых ученых.