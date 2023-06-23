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Минобрнауки поможет провести Конгресс молодых ученых в «Сириусе» с 28 по 30 ноября

23 июня 2023, 19:14
Фото: 1MI
Проведение Конгресса молодых ученых планируется с 28 по 30 ноября этого года. Событие пройдет в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Ранее, осенью 2023 года, события — спутники конгресса, где будут обсуждаться запросы регионов, пройдут в Хабаровске, Астрахани, Перми.

Как сообщает gorod55.ru, в этом году от российских регионов поступило более десяти заявок на проведение у себя подобных событий — спутников конгресса.

Третий по счету Конгресс молодых ученых можно считать одним из наиболее значимых мероприятий текущего года, проведение которого приурочено к проходящему в России тематическому десятилетию, утвержденному указом главы государства на 2022–2031 годы.

 

Организацией конгресса занимаются Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Официальным партнером назначен медиахолдинг 1MI.

На предстоящее мероприятие должны прибыть свыше четырех тысяч участников. На конгрессе вновь соберутся представители академической среды, в число которых входят и ученые, выигравшие гранты, а также студенты, школьники и ведущие российские исследователи, члены различных научно-образовательных организаций, чиновники, предприниматели.

Конгресс молодых ученых учредили с целью организации на определенной площадке ежегодного взаимодействия ведущих участников научно-технологических и инновационных инициатив на федеральном и на региональном уровне.

Перед стартом самого конгресса в регионах пройдут мероприятия — спутники, где планируется обсуждать решение практических задач субъектов РФ с привлечением экспертов из числа молодых ученых.

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