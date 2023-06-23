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Минобороны РФ назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией

23 июня 2023, 19:37
В военном ведомстве заверили, что распространяемая Евгением Пригожиным информация не соответствует действительности.

Вечером 23 июня Минобороны России опубликовало сообщение, в котором назвало провокацией распространяемую информацию об ударах по тылу ЧВК «Вагнер».

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы „нанесении МО РФ удара по „тыловым лагерям „ЧВК „Вагнер“, не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Вооружённые силы РФ выполняют боевые задачи на линии соприкосновения в Вооружёнными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Дополнение. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину сообщили о ситуации с Пригожиным.

#Евгений Грицков#Минобороны#ЧВК Вагнер#Спецоперация#Евгений Пригожин
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