Lifan сбил трёх пешеходов на нерегулируемом переходе в Старом Осколе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Три пешехода пострадали в ДТП вечером 22 июня в Старом Осколе. С травмами госпитализировали 42-летнюю женщину и девушек 19 и 14 лет. Они в момент аварии шли по нерегулируемому переходу. Пострадавших сбил Lifan, за рулём которого был 63-летний водитель.
В другой вечерней аварии в городе пострадал 51-летний водитель электровелосипеда. По предварительным данным, «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступила ему дорогу.
Ещё одно ДТП с пострадавшим случилось рано утром 22 июня. Автобус ГАЗ при движении задним ходом сбил 53-летнюю женщину.
Напомним, что, по статистике ГИБДД, за пять месяцев с начала года в Белгородской области в авариях погибли 55 человек, ещё 486 получили травмы.