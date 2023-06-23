Lifan сбил трёх пешеходов на нерегулируемом переходе в Старом Осколе

Три пешехода пострадали в ДТП вечером 22 июня в Старом Осколе. С травмами госпитализировали 42-летнюю женщину и девушек 19 и 14 лет. Они в момент аварии шли по нерегулируемому переходу. Пострадавших сбил Lifan, за рулём которого был 63-летний водитель.