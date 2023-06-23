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Lifan сбил трёх пешеходов на нерегулируемом переходе в Старом Осколе

23 июня 2023, 09:08
Фото: 1MI
Среди пострадавших — 14-летняя девочка-подросток. За минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали три ДТП, в которых люди получили травмы. Все эти аварии произошли в Старом Осколе, сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

Три пешехода пострадали в ДТП вечером 22 июня в Старом Осколе. С травмами госпитализировали 42-летнюю женщину и девушек 19 и 14 лет. Они в момент аварии шли по нерегулируемому переходу. Пострадавших сбил Lifan, за рулём которого был 63-летний водитель.

В другой вечерней аварии в городе пострадал 51-летний водитель электровелосипеда. По предварительным данным, «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступила ему дорогу.

Ещё одно ДТП с пострадавшим случилось рано утром 22 июня. Автобус ГАЗ при движении задним ходом сбил 53-летнюю женщину.

Напомним, что, по статистике ГИБДД, за пять месяцев с начала года в Белгородской области в авариях погибли 55 человек, ещё 486 получили травмы.

За пять месяцев на дорогах Белгородской области погибли 55 человек
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#Инна Рогова#Пешеходный переход#Пешеходы#Аварии#ДТП#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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