Комбинат «Уральская Сталь» нацелен на минимизацию воздействия на окружающую среду

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
За последний год руководство предприятия выделило около 250 млн рублей на меры по охране атмосферы, водных объектов и обращению отходами, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что экологическая стратегия комбината направлена на модернизацию оборудования и внедрение современных технологий. В рамках этого подхода проводятся работы по охране атмосферного воздуха и поддержанию работоспособности систем улавливания. Завершены реконструкция и установка новых фильтрационных систем, включая инновационную аспирационную установку, способную эффективно улавливать пыль. За последнее десятилетие техногенное воздействие предприятия сократили на треть. Благодаря внедрению идей сотрудников коксохимического производства также удалось значительно снизить выбросы от дверей коксовых камер.
На комбинате «Уральская Сталь» уже более 15 лет применяют замкнутый бессточный цикл водоснабжения, в рамках которого повторно используется очищенная техническая вода. Также проводятся работы по снижению уровня забора воды из реки Урал в рамках технологических процессов. Дополнительно комбинат занимается воспроизводством рыбы, выпуская мальков в Ириклинское водохранилище.
Большое внимание уделяется рациональному использованию ресурсов, эффективной обработке отходов и повышению экологической культуры сотрудников. Внедрение комплексного подхода позволяет утилизировать до 1,5 млн тонн отходов производства.
«Уральская Сталь» также располагает собственной аккредитованной лабораторией для мониторинга окружающей среды, которая следит за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и качеством воздуха в санитарно-защитной зоне комбината.
Денис Сафин подчеркнул, что минимизация негативного воздействия на окружающую среду является важной составляющей производственной деятельности «Уральской Стали». Предприятие выступает в роли инициатора улучшения экологической ситуации в регионе и демонстрирует свою открытость в реализации экологических мероприятий.