Комбинат «Уральская Сталь» нацелен на минимизацию воздействия на окружающую среду

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что экологическая стратегия комбината направлена на модернизацию оборудования и внедрение современных технологий. В рамках этого подхода проводятся работы по охране атмосферного воздуха и поддержанию работоспособности систем улавливания. Завершены реконструкция и установка новых фильтрационных систем, включая инновационную аспирационную установку, способную эффективно улавливать пыль. За последнее десятилетие техногенное воздействие предприятия сократили на треть. Благодаря внедрению идей сотрудников коксохимического производства также удалось значительно снизить выбросы от дверей коксовых камер.