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Камеры на дороге в Шебекинском горокруге вернулись к прежнему режиму работы

23 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
Речь идёт о дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка, уточнили в региональной Госавтоинспекции. Ранее водители просили пересмотреть штрафы для тех, кто нарушил здесь ПДД, когда вывозил людей из-под обстрелов.

Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка работают в штатном режиме. Об этом предупредили в региональной ГИБДД.

Ранее жители региона жаловались, что водителям, которые на высокой скорости увозили людей из-под обстрелов, пришли штрафы. Белгородцы просили разобраться с этим вопросом. Глава областного минтранса Сергей Евтушенко тогда заявил, что ведомство направит обращение в ГИБДД, но списать штрафы просто так не получится.

Спустя время в УМВД заявили, что готовы рассмотреть обращения водителей, вывозивших людей из Шебекинского горокруга в период с 1 по 6 июня.

Вывозившие из Шебекино людей водители могут добиться пересмотра штрафов ГИБДД
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#Инна Рогова#Камеры#Гибдд#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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