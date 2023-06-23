Камеры на дороге в Шебекинском горокруге вернулись к прежнему режиму работы

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка работают в штатном режиме. Об этом предупредили в региональной ГИБДД.
Ранее жители региона жаловались, что водителям, которые на высокой скорости увозили людей из-под обстрелов, пришли штрафы. Белгородцы просили разобраться с этим вопросом. Глава областного минтранса Сергей Евтушенко тогда заявил, что ведомство направит обращение в ГИБДД, но списать штрафы просто так не получится.
Спустя время в УМВД заявили, что готовы рассмотреть обращения водителей, вывозивших людей из Шебекинского горокруга в период с 1 по 6 июня.