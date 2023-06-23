Камеры на дороге в Шебекинском горокруге вернулись к прежнему режиму работы

Ранее жители региона жаловались, что водителям, которые на высокой скорости увозили людей из-под обстрелов, пришли штрафы. Белгородцы просили разобраться с этим вопросом. Глава областного минтранса Сергей Евтушенко тогда заявил, что ведомство направит обращение в ГИБДД, но списать штрафы просто так не получится.