Инфекционный центр под Белгородом больше не принимает пациентов с ковидом

Инфекционный центр городской больницы №2 в Белгороде перепрофилируют в терапевтический стационар. Как отметил Андрей Иконников, ковид не исчез, однако количество пациентов, кому требуется госпитализация, значительно сократилось. Соответствующее решение было принято для того, чтобы улучшить доступность медпомощи по терапевтическому профилю.