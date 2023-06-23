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Инфекционный центр под Белгородом больше не принимает пациентов с ковидом

23 июня 2023, 13:59
Фото: 1MI
Центр решено перепрофилировать в терапевтический стационар. Пациентов с ковидом будут госпитализировать в инфекционный центр в Старооскольском горокруге. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава белгородского минздрава Андрей Иконников.

Инфекционный центр городской больницы №2 в Белгороде перепрофилируют в терапевтический стационар. Как отметил Андрей Иконников, ковид не исчез, однако количество пациентов, кому требуется госпитализация, значительно сократилось. Соответствующее решение было принято для того, чтобы улучшить доступность медпомощи по терапевтическому профилю.

Сейчас на базе инфекционного центра подготовили три терапевтических отделения, в которых развернули 180 коек. С 21 июня лечение здесь могут проходить пациенты с терапевтической патологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лёгких, почек, неврологическими заболеваниями.

Пациентов с ковидом будут госпитализировать в инфекционный центр в Старом Осколе.

Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом Осколе
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#Ковид-госпитали#Инфекционный центр#Горбольница №2#Терапевтический корпус#Медицина#Белгородская область#Терновка#Старый Оскол#Андрей иконников#Алина Харина
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