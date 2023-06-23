Инфекционный центр под Белгородом больше не принимает пациентов с ковидом

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Инфекционный центр городской больницы №2 в Белгороде перепрофилируют в терапевтический стационар. Как отметил Андрей Иконников, ковид не исчез, однако количество пациентов, кому требуется госпитализация, значительно сократилось. Соответствующее решение было принято для того, чтобы улучшить доступность медпомощи по терапевтическому профилю.
Сейчас на базе инфекционного центра подготовили три терапевтических отделения, в которых развернули 180 коек. С 21 июня лечение здесь могут проходить пациенты с терапевтической патологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лёгких, почек, неврологическими заболеваниями.
Пациентов с ковидом будут госпитализировать в инфекционный центр в Старом Осколе.