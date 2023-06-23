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Гладский рассказал о мерах поддержки белгородских предпринимателей приграничья

23 июня 2023, 14:58
Фото: 1MI
Кроме этого чиновник сообщил, какую сумму выплачивают в качестве компенсации за нанесённый ущерб, а также рассказал, услугами какой экспертной организации можно воспользоваться.
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Выплаты

В ходе брифинга заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал о мерах поддержки, которые предусмотрены для бизнесменов из приграничья. Одна из них — предоставление предприятиям, которые понесли ущерб, микрофинансирования в размере до 3 млн рублей на три года под ставку 1% годовых.

Документы необходимо подавать либо в минэкономразвитие Белгородской области, либо в центр «Мой бизнес», который по факту эти заимствования и предоставляет. Набор документов следующий: акт обследования от муниципалитета и постановление следкома.

Ещё одна мера поддержки, которая является самой актуальной для предпринимателей, — это компенсация ущерба. Для подачи заявления нужен ещё один документ — независимая оценка экспертной организации.

Экспертная организация должна удовлетворять трём требованиям: входить в состав саморегулируемой организации оценщиков, должна быть аккредитована и сертифицирована, также должна быть страховка в случае допущения ошибки по факту ведения оценочной деятельности. Именно оценка от такой организации и будет приниматься. Другие не будут. По факту получения пакета документов минэкономразвитие проводит проверку и выплачивает соответствующую компенсацию.
Дмитрий Гладский

Также чиновник рассказал о сумме компенсации.

Компенсируем мы не в 100% размере. Есть градация в зависимости от объёма причинённого ущерба. Например, для тех, кому нанесён ущерб до 1 млн рублей, мы выплачиваем в 100% размере, предельная сумма выплат по ущербу составляет не более 100 млн рублей.
Дмитрий Гладский
Белгородским предприятиям из приграничья выплатили 570 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Выплаты#Предприниматели#Компенсация#Ущерб СВО#Экономика#Белгородская область#Дмитрий Гладский
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