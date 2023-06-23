Гладский рассказал о мерах поддержки белгородских предпринимателей приграничья

В ходе брифинга заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал о мерах поддержки, которые предусмотрены для бизнесменов из приграничья. Одна из них — предоставление предприятиям, которые понесли ущерб, микрофинансирования в размере до 3 млн рублей на три года под ставку 1% годовых.