Гладский рассказал о мерах поддержки белгородских предпринимателей приграничья

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В ходе брифинга заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал о мерах поддержки, которые предусмотрены для бизнесменов из приграничья. Одна из них — предоставление предприятиям, которые понесли ущерб, микрофинансирования в размере до 3 млн рублей на три года под ставку 1% годовых.
Документы необходимо подавать либо в минэкономразвитие Белгородской области, либо в центр «Мой бизнес», который по факту эти заимствования и предоставляет. Набор документов следующий: акт обследования от муниципалитета и постановление следкома.
Ещё одна мера поддержки, которая является самой актуальной для предпринимателей, — это компенсация ущерба. Для подачи заявления нужен ещё один документ — независимая оценка экспертной организации.
Экспертная организация должна удовлетворять трём требованиям: входить в состав саморегулируемой организации оценщиков, должна быть аккредитована и сертифицирована, также должна быть страховка в случае допущения ошибки по факту ведения оценочной деятельности. Именно оценка от такой организации и будет приниматься. Другие не будут. По факту получения пакета документов минэкономразвитие проводит проверку и выплачивает соответствующую компенсацию.
Дмитрий Гладский
Также чиновник рассказал о сумме компенсации.
Компенсируем мы не в 100% размере. Есть градация в зависимости от объёма причинённого ущерба. Например, для тех, кому нанесён ущерб до 1 млн рублей, мы выплачиваем в 100% размере, предельная сумма выплат по ущербу составляет не более 100 млн рублей.
Дмитрий Гладский