Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Изображение материала

Гладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уход

23 июня 2023, 08:47
Фото: Юлия Астахова

Гладков признал наличие неухоженных клумб в Белгороде

Жительница города пожаловалась губернатору на состояние аллеи роз на бульваре Первого салюта. Некоторые клумбы пустые, горожане подходят и внаглую выкапывают цветы, отметила белгородка.

Белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, почему никто не ухаживает за аллеей роз на бульваре Первого салюта.

Это кошмар. Некоторые клумбы вообще пустые, люди внаглую подходят и выкапывают розы. Всё в бурьяне.
местная жительница
Фото: Юлия Астахова

Вячеслав Гладков ответил, что необходимо вызывать полицию и останавливать людей, которые выкапывают растения на городских клумбах.

Одни делают красоту, вторые начинают эту красоту распихивать по карманам. В целом согласен с Вами, что очень много ещё в Белгороде клумб, которым требуются уход и полив. Вчера звонил несколько раз мэру. Валентин Демидов очень переживает за это. Есть много проблем, но, я думаю, что динамика небольшая есть.
Вячеслав Гладков

На жалобу горожанки ответили и в администрации Белгорода. В мэрии заявили, что порядок на клумбах наведут до 22 июля.

Читайте также:
То колеусы, то тагетисы: чем заменяют тюльпаны на клумбах Белгорода?Почему на некоторых клумбах в Белгороде не взошли тюльпаныВ поисках клада: раскапывающие клумбы ножом мужчины напугали жителей Белгорода
#Алина Харина#Аллея#Розы#Клумбы#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
Подпишитесь
В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
Сегодня, 10:06
В ЖБК-1 провели аудит по вопросу соблюдений требований в сфере охраны труда
Сегодня, 11:20
Сколько общественных туалетов работает в Белгороде?
Сегодня, 09:31
В честь 80-летия освобождения Белгорода на самой высокой точке города возведут храм
Сегодня, 06:20
Телевышка в Белгороде на время примет вид прохоровской Звонницы
Сегодня, 09:32