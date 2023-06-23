Гладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уход

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, почему никто не ухаживает за аллеей роз на бульваре Первого салюта.
Это кошмар. Некоторые клумбы вообще пустые, люди внаглую подходят и выкапывают розы. Всё в бурьяне.
местная жительница
Вячеслав Гладков ответил, что необходимо вызывать полицию и останавливать людей, которые выкапывают растения на городских клумбах.
Одни делают красоту, вторые начинают эту красоту распихивать по карманам. В целом согласен с Вами, что очень много ещё в Белгороде клумб, которым требуются уход и полив. Вчера звонил несколько раз мэру. Валентин Демидов очень переживает за это. Есть много проблем, но, я думаю, что динамика небольшая есть.
Вячеслав Гладков
На жалобу горожанки ответили и в администрации Белгорода. В мэрии заявили, что порядок на клумбах наведут до 22 июля.