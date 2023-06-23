Гладков сообщил о создании третьей белгородской школы креативных индустрий

Стоит отметить, что школа креативных индустрий создаётся в рамках федерального проекта Министерства Культуры РФ «Придумано в России». Благодаря проекту, в Белгородской области свои двери для обучающихся открыли две такие школы — в Белгороде и Старом Осколе. Талантливых школьников 11-17 лет обучают по дополнительным образовательным программам. А именно: