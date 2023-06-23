Гладков сообщил о создании третьей белгородской школы креативных индустрий

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Детская школа искусств города Губкин получила грант Министерства культуры на создание школы креативных индустрий. Дети, увлекающиеся творчеством, смогут получить дополнительное образование в таких сферах искусства: звукорежиссура, 3D-графика, создание дополненной виртуальной реальности и многих других.
Вячеслав Гладков выразил надежду, что таких детей будет много, они получат большое удовольствие от творческого процесса и обучения, а родители будут счастливы за успехи своих детей.
Стоит отметить, что школа креативных индустрий создаётся в рамках федерального проекта Министерства Культуры РФ «Придумано в России». Благодаря проекту, в Белгородской области свои двери для обучающихся открыли две такие школы — в Белгороде и Старом Осколе. Талантливых школьников 11-17 лет обучают по дополнительным образовательным программам. А именно:
В Белгороде школа принимает детей на базе института культуры. В Старом Осколе учреждение расположилось в детской школе искусств им. М. Г. Эрденко №1.
Приёмная комиссия в Белгороде уже принимает желающих до 28 июня. Записать ребёнка на занятия можно по адресу: г. Белгород, ул. Губкина 53к3, аудитория №2. С понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов.
Срок бесплатного обучения — 2 года. В первый учебный год дети занимаются по шесть недель по каждому из направлений. Второй год полностью посвящается одному направлению, его ребёнок выбирает сам, предварительно пройдя собеседование.