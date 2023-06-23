Фирмы Каракулова вновь судятся с мэрией Белгорода из-за аренды и права собственности

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
Согласно картотеке судебных дел, 21 июня компания «Геопарк» обратилась в суд с иском к мэрии Белгорода. Сумма требований составила 528 тысяч рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды».
Также иск к городским властям подала ещё одна компания Александра Каракулова — «Парк XXI века». Истец попросил признать за ним право собственности на линейный объект электросетевого хозяйства: нежилое здание площадью 54,7 кв. м. с оборудованием.
Речь идёт о двух трансформаторах и питающих кабельных линиях. Объект находится на ул. Николая Островского, 20.
Суд иск принял, вызвал стороны на собеседование и назначил по делу предварительное судебное заседание на 18 июля.
Как рассказал Бел.Ру Александр Каракулов, всего за прошедшую неделю в суд было подано к городским властям три иска.