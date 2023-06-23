Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В субботу, 24 июня, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от +13 ˚С до +18 ˚С. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Днём воздух прогреется до +24…+29 ˚С. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
В Белгороде в субботу будет облачно, но без осадков, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Ночью ожидается +17 ˚С, днём +28 ˚С.
Прохладнее в городе будет в воскресенье, 25 июня. Столбик термометра днём не поднимется выше +24 ˚С, возможен дождь.