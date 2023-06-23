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Published Сегодня, 14:20

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Дожди и грозы не исчезли из прогноза синоптиков для Белгородской области

23 июня 2023, 14:20
Фото: 1MI

Грозы и дожди задержатся в Белгородской области в выходные

В субботу будет тепло, но настроение жителям региона могут подпортить дожди. Прогнозом погоды поделились в областном МЧС.
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Погода

В субботу, 24 июня, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от +13 ˚С до +18 ˚С. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Днём воздух прогреется до +24…+29 ˚С. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В Белгороде в субботу будет облачно, но без осадков, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Ночью ожидается +17 ˚С, днём +28 ˚С.

Прохладнее в городе будет в воскресенье, 25 июня. Столбик термометра днём не поднимется выше +24 ˚С, возможен дождь.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гроза#Общество#Белгородская область#Белгород#Гидрометцентр#МЧС
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