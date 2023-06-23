Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС

Отметим, что под ограничения в рамках 11-го пакета санкций попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ. В списке — петербургский «ЧВК Вагнер центр», телеканал «Звезда», ЧВК «Патриот», замминистра обороны Татьяна Шевцова и т. д.