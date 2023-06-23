Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Евросоюз ввёл санкции против уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галины Пятых. Также в списке оказался уроженец региона — военкор Евгений Поддубный.
Отметим, что под ограничения в рамках 11-го пакета санкций попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ. В списке — петербургский «ЧВК Вагнер центр», телеканал «Звезда», ЧВК «Патриот», замминистра обороны Татьяна Шевцова и т. д.
Напомним, что ранее Галина Пятых попала под санкции Украины. Ей запрещён въезд на территорию соседней страны в течение 50 лет. Также санкции предусматривают блокировку счетов.
Евгений Поддубный в свою очередь год назад попал под санкции Великобритании.