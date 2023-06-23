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Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС

23 июня 2023, 13:23
Фото: соцсети Галины Пятых
Информация появилась в официальном журнале Евросоюза. Белгородцы Евгений Поддубный и Галина Пятых ранее уже попадали в санкционные списки.
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Санкции

Евросоюз ввёл санкции против уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галины Пятых. Также в списке оказался уроженец региона — военкор Евгений Поддубный.

Отметим, что под ограничения в рамках 11-го пакета санкций попали 33 российские компании, а также 71 гражданин РФ. В списке — петербургский «ЧВК Вагнер центр», телеканал «Звезда», ЧВК «Патриот», замминистра обороны Татьяна Шевцова и т. д.

Напомним, что ранее Галина Пятых попала под санкции Украины. Ей запрещён въезд на территорию соседней страны в течение 50 лет. Также санкции предусматривают блокировку счетов.

Евгений Поддубный в свою очередь год назад попал под санкции Великобритании.

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#Алина Харина#Санкции#Ес#Санкции ЕС#Общество#Белгородская область#Евгений поддубный#Галина Пятых#Военкор#Детский омбудсмен
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