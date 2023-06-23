Больше 200 социальных и экологических проектов получат гранты ОМК в 2023 году

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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В этом году компания поддержит 235 инициатив волонтеров, некоммерческих и муниципальных организаций в 28 регионах. Это на треть больше, чем в прошлом году. На их финансирование компания направит 28,7 миллионов рублей, увеличив бюджет этого года более чем на 20%.
В 2023 году конкурс впервые прошел сразу в 45 городах — это все населенные пункты, где расположены предприятия ОМК и вагоноремонтные депо «ОМК Стальной путь» (входит в состав ОМК). Экспертная комиссия из представителей региональных министерств, местных администраций, ресурсных центров и предприятий ОМК рассмотрела более 780 заявок, из которых после предварительного отбора до оценки допущено 546: 329 от некоммерческих организаций (НКО), государственных и муниципальных учреждений и 217 от волонтеров. По результатам оценки компания поддержит 235 проектов: 155 от волонтеров и 80 от некоммерческих и муниципальных организаций. Организации получат гранты на сумму до 250 тысяч рублей каждый, волонтеры — до 50 тыс. рублей.
Проекты посвящены решению гуманитарных и социальных проблем: помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с инвалидностью и пенсионерам, адаптации детей с различными ментальными нарушениями, патриотическому воспитанию, развитию спорта и туризма, помощи животным, сортировке и переработке отходов.
Компания продолжает сотрудничество с крупными региональными НКО. Так, ОМК поддержала 4 проекта региональных отделений Российского Красного Креста в Белгороде, Чусовом, Красноуфимске и Россоши на общую суму почти в миллион рублей.
«Российский Красный Крест имеет широкую региональную сеть, и для нас очень важно уделять большое внимание развитию региональных отделений. Одной из таких возможностей является сотрудничество с крупным бизнесом, таким как ОМК, ратующим за развитие регионов присутствия. Для нас это важный пример партнерства, позволяющий поддерживать социальное проектирование, совместные инициативы бизнеса и НКО. Реализация таких возможностей — результат слаженной работы подразделений, занимающихся корпоративной социальной ответственностью, в компаниях, и корпоративным фандрайзингом — в устойчивых надежных общественных организациях» — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
В специальной номинации «Благоустроим вместе», организованной для вагоноремонтных депо «ОМК Стальной путь», компания поддержала 20 проектов по благоустройству территорий.
«Когда взаимодействуют много заинтересованных сторон, это расширяет варианты решения текущих проблем и оказывает синергетический эффект не только для бизнеса, но и для общества в целом. Корпорации с развитыми программами социальных инвестиций, партнерства с „третьим“ сектором рассматривают свои КСО-инициативы не как расходную статью бюджета, а как вклад в повышение устойчивости бизнеса, привлекательности компании для сотрудников и ее пользы для регионов присутствия. Поддержка некоммерческого сектора, благотворительности и добровольчества стала значимой частью государственной повестки в последние годы. Это создает условия для развития сектора, роль которого особенно возрастает в условиях сложных внешних обстоятельств — в такие периоды граждане стали больше вовлекаться в благотворительную деятельность и добровольчество, развитие рынка услуг в социальной сфере на конкурентной основе», — отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.
Она напомнила, что все проекты, допущенные до участия в конкурсе, имеют отличный потенциал к тиражированию и развитию. Многие участники конкурса прошлых лет привлекают дополнительное финансирование от Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, частных благотворительных фондов, федеральных и региональных властей.
*Примеры проектов-победителей конкурса «ОМК-Партнерство» в 2023 году
Проекты волонтеров
«Озеленение невостребованных производственных территорий чусовского завода ОМК» (Ирина Карташова, г. Чусовой)
Сотрудница чусовского завода ОМК Ирина Карташова вместе с коллегами разобьют на территории предприятия клумбы и высадят кустарники, которые будут радовать заводчан до поздней осени. Проект также поможет снизить парниковый эффект от жизнедеятельности производства и города.
«Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета» (Гузель Ханова, г. Альметьевск)
На базе фельдшерского здравпункта альметьевского завода ОМК откроют мобильный пункт тестирования сотрудников на склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Тем самым автор проекта предлагает предупреждать заболевания и выявлять их на ранних стадиях.
«БАЗовый туризм» (Александр Галков, г. Благовещенск)
Инструктор по спорту благовещенского завода ОМК Александр Галков запустит туристический клуб, для которого закупит специальное оборудование для тренировки команды по туризму и для выступления на соревнованиях. Оборудованием при необходимости смогут воспользоваться не только работники завода, но и городские школьники и студенты.
«Рука помощи» (Антон Питякин, г. Белгород)
Волонтеры белгородского завода ОМК развезут гуманитарные наборы людям, попавшим в тяжелую ситуацию, беженцам, вынужденным переселенцам, подопечным из социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота».
«Моя профессия — мое будущее» (Надежда Иваникова, г. Черемхово, Иркутская область)
Надежда Иваникова планирует проводить профориентационные экскурсии по вагоноремонтному депо «ОМК Стальной путь» для школьников и студентов. Помимо познавательной функции этот проект направлен на туристическое развитие территории присутствия компании.
«Серебряная штанга», «Павел Урамов, г. Благовещенск)
Проект предполагает проведение открытого турнира Благовещенска по пауэрлифтингу для людей с ОВЗ, работников благовещенского завода ОМК и жителей города. На полученные грантовые средства планируется приобрести скамью для жима лежа для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и наградной материал (медали, грамоты) для победителей соревнований.
Проекты некоммерческих и муниципальных организаций
«Прописка для хвоста» (БФ «Возьми счастье в дом», пгт Магдагачи, Амурская область)
При поддержке ОМК благотворительный фонд из Амурской области чипирует бездомных собак и кошек. Это поможет снизить количество бездомных животных в районе. Кроме того, авторы проекта подготовили обширную информационно-разъяснительную программу для жителей поселка и для профессиональных ветеринаров.
«Мы вместе» (АНО «Центр социальной поддержки граждан „Мы вместе“, г. Россошь, Воронежская область)
БФ «Мы вместе» работает более 5 лет и прекрасно зарекомендовал себя в г. Россошь. Он оказывает поддержку семьям в трудной жизненной ситуации, а также семьям с детьми-инвалидами. Планируется, что за время проекта удастся оказать гуманитарную, юридическую и реабилитационную помощь более 30 семьям. Проект поддержали Россошанское отделение «Российский красный крест» и отделение Всероссийского общества слепых г. Россошь.
«Волонтеры первой помощи» (Свердловское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест», г. Красноуфимск, Свердловская область)
В рамках проектах «Волонтеры первой помощи» волонтеры-медики будут обучать жителей, как оказывать первую неотложную помощь при кровотечениях, переломах, ожогах и пр. Проект пройдет в два этапа: сначала специалисты Российского красного креста подготовят студентов-медиков, чтобы те в дальнейшем обучили навыкам население города. Планируют охватить не менее 1000 человек.
«Мы вам поможем» (Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест», г. Валуйки и г. Белгород Белгородская область)
В рамках проекта окажут продуктовую и вещевую помощь детям из многодетных семей, из семей, потерявших кормильца, а также семьям с детьми, которые вынуждены покинуть свои дома.
«Содействие» (АНО по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Центр помощи Юлии Немчиновой», г. Валуйки и г. Белгород Белгородская область)
Авторы проекта планируют оказывать актуальную адресную юридическую и гуманитарную помощь беженцам пожилого возраста. А также интегрировать их в социальную среду, приглашая участвовать в мероприятиях клуба «Серебряная подкова».