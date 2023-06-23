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Без торгов: в мэрии Белгорода рассказали подробности о строящемся на горе храме

23 июня 2023, 09:11
Фото: Bel.ru

Участок под строящийся на Поклонной горе Белгорода храм передали епархии безвозмездно

В ответ на запрос Бел.Ру в мэрии Белгорода сообщили, какова площадь участка и проводились ли торги.

Ранее, седьмого июня, Бел.Ру направило в мэрию Белгорода запрос: с его помощью мы хотели узнать, что за объект строят на Поклонной горе. Через три недели редакция получила ответ: в день, когда строительство храма на том месте анонсировали официально.

Тем не менее, журналистам всё же удалось узнать ряд подробностей. Так, выяснилось, что участок площадью 55 тыс. кв. м предоставили в пользование Белгородской и Старооскольской епархии безвозмездно.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ земельный участок предоставлен религиозной организации для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на основании договора безвозмездного пользования, заключённого с уполномоченным органом, без проведения торгов.
мэрия Белгорода

Отметим, что Поклонная гора с крестом на ней — само по себе необычное место с интересной историей и отличным видом на город. Фотографии оттуда — в нашем отдельном материале.

Видишь там, на горе: как выглядит необычное место в Белгороде
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#Артем Черненко#Мэрия#Строительство#Храм#Епархия#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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