Без торгов: в мэрии Белгорода рассказали подробности о строящемся на горе храме

Ранее, седьмого июня, Бел.Ру направило в мэрию Белгорода запрос: с его помощью мы хотели узнать, что за объект строят на Поклонной горе. Через три недели редакция получила ответ: в день, когда строительство храма на том месте анонсировали официально.