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Белгородцы из приграничья получили 26,5 тыс. 9-килограммовых продуктовых наборов

23 июня 2023, 15:21
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В наборы входят крупы, чай, сахар, мука, консервы. Получить их могут те, кто проживает вне пунктов временного размещения. При себе нужно иметь паспорт с пропиской, уточнили в региональном правительстве.

Жители белгородского приграничья получили 26,5 тыс. продуктовых наборов. В их состав входят рис и гречка, макароны, сахар, мука, подсолнечное масло, рыбные, мясные и овощные консервы, чай, печенье, пряники и вафли.

Один такой набор весит около 9 кг. Выдавать их планируют ежемесячно.

Получить продукты могут те, кто проживает вне пунктов временного размещения (ПВР). Наборы положены жителям Шебекинского горокруга, грайворонских сёл Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, а также населённых пунктов с действующим режимом ЧС.

Для получения набора необходимо показать паспорт с пропиской или другой документ, подтверждающий проживание в перечисленных выше населённых пунктах.

Белгородцам, проживающим вне ПВР, выдадут девятикилограммовые продуктовые наборы
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#Инна Рогова#Продуктовые наборы#Приграничье#Общество#Белгородская область
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