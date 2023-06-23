Белгородцы из приграничья получили 26,5 тыс. 9-килограммовых продуктовых наборов

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Жители белгородского приграничья получили 26,5 тыс. продуктовых наборов. В их состав входят рис и гречка, макароны, сахар, мука, подсолнечное масло, рыбные, мясные и овощные консервы, чай, печенье, пряники и вафли.
Один такой набор весит около 9 кг. Выдавать их планируют ежемесячно.
Получить продукты могут те, кто проживает вне пунктов временного размещения (ПВР). Наборы положены жителям Шебекинского горокруга, грайворонских сёл Козинка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Гора-Подол, Глотово, а также населённых пунктов с действующим режимом ЧС.
Для получения набора необходимо показать паспорт с пропиской или другой документ, подтверждающий проживание в перечисленных выше населённых пунктах.