Белгородским предприятиям из приграничья выплатили 570 млн рублей

Всего на финансовую поддержку предприятиям, которые пострадали в результате обстрела Белгородской области, выделили 703 млн рублей. Как сообщил Дмитрий Гладский, на сегодняшний день остаток составил порядка 134 млн рублей. То есть, около 570 млн рублей белгородским бизнесменам уже выплатили.