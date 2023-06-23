Белгородским предприятиям из приграничья выплатили 570 млн рублей

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Всего на финансовую поддержку предприятиям, которые пострадали в результате обстрела Белгородской области, выделили 703 млн рублей. Как сообщил Дмитрий Гладский, на сегодняшний день остаток составил порядка 134 млн рублей. То есть, около 570 млн рублей белгородским бизнесменам уже выплатили.
99% из выделенных средств направили из федерального бюджета, а 1% — из областного.
Напомним, ранее руководитель УФНС России по Белгородской области Наталия Попова рассказала, от уплаты каких видов налога могут освободить белгородских бизнесменов из приграничья. Она также рассказала, что ряд предпринимателей уже воспользовались отсрочкой по уплате налогов. Сумма превысила 13 млн рублей.