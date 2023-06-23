Белгородские предприятия взяли отсрочку по уплате налогов на 13,5 млн рублей

Что касается ущерба областному бюджету, Попова отметила, что из года в год обеспечивается стабильно положительная динамика, поэтому существенного ущерба не будет. Но окончательно нужно будет смотреть после того, как сформируется список всех пострадавших субъектов, которые будут претендовать и получат меру поддержки в части предоставления отсрочки.