Белгородские предприятия взяли отсрочку по уплате налогов на 13,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По словам Поповой, список пострадавших предприятий периодически пополняется. На сегодняшний день мерой поддержки в части предоставления отсрочки воспользовались на 13,5 млн рублей.
Мы понимаем, что с учётом той работы, которая проводится районной администрацией, в Грайвороне, Шебекино, перечень будет увеличен. Мы надеемся, что этой мерой воспользуются больше хозсубъектов.
Наталия Попова
Что касается ущерба областному бюджету, Попова отметила, что из года в год обеспечивается стабильно положительная динамика, поэтому существенного ущерба не будет. Но окончательно нужно будет смотреть после того, как сформируется список всех пострадавших субъектов, которые будут претендовать и получат меру поддержки в части предоставления отсрочки.