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Белгородские предприятия взяли отсрочку по уплате налогов на 13,5 млн рублей

23 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
При этом существенного нанесения ущерба для регионального бюджета не прогнозируется. Подробнее рассказала руководитель УФНС России по Белгородской области Наталия Попова.

По словам Поповой, список пострадавших предприятий периодически пополняется. На сегодняшний день мерой поддержки в части предоставления отсрочки воспользовались на 13,5 млн рублей.

Мы понимаем, что с учётом той работы, которая проводится районной администрацией, в Грайвороне, Шебекино, перечень будет увеличен. Мы надеемся, что этой мерой воспользуются больше хозсубъектов.
Наталия Попова

Что касается ущерба областному бюджету, Попова отметила, что из года в год обеспечивается стабильно положительная динамика, поэтому существенного ущерба не будет. Но окончательно нужно будет смотреть после того, как сформируется список всех пострадавших субъектов, которые будут претендовать и получат меру поддержки в части предоставления отсрочки.

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#Кристина Семенчук#Налог#Оплата#Ущерб#Предприятия#Отсрочка#Экономика#Белгородская область#Наталия Попова
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