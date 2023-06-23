Андрей Турчак сообщил о направлении пятого доклада президенту

Одна из инициатив рабочей группы заключается в том, чтобы учитывать боевой опыт и квалификацию, которые получили в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контрактную службу. Участникам, заключавшим краткосрочные контракты с их последующим продлением, предлагается предоставлять единовременную выплату в размере 195 000 рублей. Сейчас такая мера поддержки действует только в отношении мобилизованных и военных, которые заключили контракт на год и более.