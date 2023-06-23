Андрей Турчак сообщил о направлении пятого доклада президенту

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Однако проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений, пока еще остаются, пишет rostovgazeta.ru.
Одна из инициатив рабочей группы заключается в том, чтобы учитывать боевой опыт и квалификацию, которые получили в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контрактную службу. Участникам, заключавшим краткосрочные контракты с их последующим продлением, предлагается предоставлять единовременную выплату в размере 195 000 рублей. Сейчас такая мера поддержки действует только в отношении мобилизованных и военных, которые заключили контракт на год и более.
Кроме этого, доклад содержит предложение об изменении процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за коммунальные услуги для участников спецоперации, которые продолжительное время находятся на фронте. Также предлагается дополнить список категорий, которым может быть присвоен статус ветерана боевых действий.
«Предоставить его сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях», — уточнил Андрей Турчак.
Помимо этого, статус ветерана боевых действий предлагают распространить на моряков и ракетчиков, которые принимают участие в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО.
Другие инициативы, изложенные в докладе, связаны с наращиванием объемов производства технических средств реабилитации и увеличением списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели. Также в документе затронуты вопросы вступления в наследство при получении извещения о гибели военного с большим опозданием.
Отдельное внимание в докладе уделяется вопросам, связанным с производством беспилотников. В этом отношении рабочая группа предложила комплекс решений, которые должны способствовать ускоренному развитию данного сектора. В том числе речь идет о льготах и субсидиях по аналогии с теми, что предоставляются в сфере ИТ и электроники. Кроме этого, предлагаются особые условия госзакупок, сообщается на сайте ER.RU.
Отметим, что глава государства уже подписал некоторые законопроекты рабочей группы по вопросам СВО. Это закон, упрощающий процедуру признания бойцов погибшими или без вести пропавшими, законы о праве на бесплатную юридическую помощь и о получении статуса ветерана боевых действий ополченцами Донбасса, а также закон, отменяющий обязанность по уплате госпошлины при восстановлении участником СВО паспорта или водительского удостоверения.