«Выпил тархун и умер»: фейк о смертельно опасном напитке дошёл до белгородцев

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Сети распространился фейк о том, что в инфекционной горбольнице после отравления газировкой умер ребёнок. Сообщения массово приходят в предложки белгородских пабликов.
Ранее Роспотребнадзор уже опроверг сообщения о смертельном отправлении. По данным ведомства, случаев подобных госпитализаций не регистрировалось. Цель сообщений — посеять панику среди населения.
Напомним, что ранее в Сети опровергли фейк о наборе в белгородское народное ополчение из числа культработников. Поддельные документы с предложением вступить в резервный батальон «Кобра-2» поступали на рабочую почту учреждений культуры.