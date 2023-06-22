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«Выпил тархун и умер»: фейк о смертельно опасном напитке дошёл до белгородцев

22 июня 2023, 12:20
Фото: 1MI

В Сети опровергли фейк о смерти ребёнка в больнице после отравления газировкой

Сообщения о смертельном отправлении опроверг Роспотребнадзор, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

В Сети распространился фейк о том, что в инфекционной горбольнице после отравления газировкой умер ребёнок. Сообщения массово приходят в предложки белгородских пабликов.

Ранее Роспотребнадзор уже опроверг сообщения о смертельном отправлении. По данным ведомства, случаев подобных госпитализаций не регистрировалось. Цель сообщений — посеять панику среди населения.

Фото: «Война с фейками. Белгород»

Напомним, что ранее в Сети опровергли фейк о наборе в белгородское народное ополчение из числа культработников. Поддельные документы с предложением вступить в резервный батальон «Кобра-2» поступали на рабочую почту учреждений культуры.

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#Фейковые новости#Отравление#Ребёнок#Госпитализация#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Тархун
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