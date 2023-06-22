Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир в Старом Осколе жителям приграничья

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В ходе рабочей поездки по Старому Осколу губернатор вручил ключи 11 семьям из Валуйского, Шебекинского горокругов, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов. Люди полностью утратили свои дома в результате массированных обстрелов ВСУ.
Глава региона высказал уверенность в обеспечении жилплощадью каждого местного жителя из 15 насёленных пунктов, где объявлен режим ЧС. На сегодня 950 семей вынужденных переселенцев из 1744 уже выбрали новые квартиры и дома.
Выбранный нами подход выдачи нового жилья пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Индивидуальная работа с каждой семьёй немного сложнее и дольше, но это правильнее. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили,
—пояснил губернатор.
Также Вячеслав Гладков выразил надежду, что в новом месте жительства, в Старом Осколе, у бывших жителей приграничья появится больше возможностей для развития детей и поиска работы.
После торжественной церемонии вручения ключей глава региона направился с визитом к многодетной семье Ткачёвых. Супруги с тремя детьми вынужденно покинули своё жильё в Логачёвке Валуйского горокруга. Семья переехала жить в новый многоквартирный дом в Старом Осколе.
Губернатор лично проверил условия жизни валуйчан. Рядом с жилым домом имеется необходимая инфраструктура — школа, детский сад. Это большой плюс для семейства, ведь уже в новом учебному году Люба и Вика Ткачёвы планируют пойти в 4-й и 9-й классы, а младший Егор — в детсад «Василёк». Глава горокруга Алексей Дыбов помог семье с безопасной транспортировкой вещей.