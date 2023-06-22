Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир в Старом Осколе жителям приграничья

Губернатор лично проверил условия жизни валуйчан. Рядом с жилым домом имеется необходимая инфраструктура — школа, детский сад. Это большой плюс для семейства, ведь уже в новом учебному году Люба и Вика Ткачёвы планируют пойти в 4-й и 9-й классы, а младший Егор — в детсад «Василёк». Глава горокруга Алексей Дыбов помог семье с безопасной транспортировкой вещей.