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В российских школах могут переименовать уроки ОБЖ

22 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI
Вместе «Основ безопасности жизнедеятельности» предлагается установить урок «Основы безопасности и защита Родины». Соответствующую инициативу обсуждает Минпросвещения РФ. Предполагается, что помогут вести такие уроки участники спецоперации, сообщают «Народные новости».

Дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах могут переименовать. Предлагаемое новое название — «Основы безопасности и защита Родины».

Об инициативе рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет источник со ссылкой на РИА «Новости». По словам министра, существующий школьный курс необходимо развивать. В том числе предлагается приглашать на уроки участников специальной военной операции. Как отметил Кравцов, бойцы с зоны СВО «могут прийти и рассказать правду».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит новый словарь русского языка. Предполагается, что в издании будет реализован принятый закон о защите языка.

Помимо этого, Сергей Кравцов анонсировал появление учебника по истории с разделом о спецоперации.

В российских школах может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию
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#Инна Рогова#Обж#Переименование#Минпросвещения РФ#Образование#Сергей кравцов
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