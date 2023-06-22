В российских школах могут переименовать уроки ОБЖ

Об инициативе рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет источник со ссылкой на РИА «Новости». По словам министра, существующий школьный курс необходимо развивать. В том числе предлагается приглашать на уроки участников специальной военной операции. Как отметил Кравцов, бойцы с зоны СВО «могут прийти и рассказать правду».