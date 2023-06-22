В российских школах могут переименовать уроки ОБЖ

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах могут переименовать. Предлагаемое новое название — «Основы безопасности и защита Родины».
Об инициативе рассказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет источник со ссылкой на РИА «Новости». По словам министра, существующий школьный курс необходимо развивать. В том числе предлагается приглашать на уроки участников специальной военной операции. Как отметил Кравцов, бойцы с зоны СВО «могут прийти и рассказать правду».
Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит новый словарь русского языка. Предполагается, что в издании будет реализован принятый закон о защите языка.
Помимо этого, Сергей Кравцов анонсировал появление учебника по истории с разделом о спецоперации.