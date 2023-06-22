В Ивне начали устанавливать металлическую перголу на пешеходном мосту

Строительная бригада завершила установку первой половины ограждения. Вторую часть монтажа проведут после укладки мостового полотна. По словам Игоря Щепина, работы были запланированы на текущую неделю, но строители были вынуждены отложить их на некоторое время из-за задержки деревянного материала для покрытия. Пока сотрудники бригады приступили к сборке металлической перголы моста. Необычное архитектурное решение теневого навеса предложил дизайнер проекта.