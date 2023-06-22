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В Ивне начали устанавливать металлическую перголу на пешеходном мосту

22 июня 2023, 09:21
Фото: правительство Белгородской области
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области. Рабочий процесс проверил глава муниципального образования Игорь Щепин.
Сюжет
Дороги

Строительная бригада завершила установку первой половины ограждения. Вторую часть монтажа проведут после укладки мостового полотна. По словам Игоря Щепина, работы были запланированы на текущую неделю, но строители были вынуждены отложить их на некоторое время из-за задержки деревянного материала для покрытия. Пока сотрудники бригады приступили к сборке металлической перголы моста. Необычное архитектурное решение теневого навеса предложил дизайнер проекта.

Фото: правительство Белгородской области

Подходы к мостовому сооружению выполнены аккуратно с учётом особенностей рельефа местности. Уже закончена работа по укладке тротуарной плитки, подготовлена площадка для будущей беседки — её установят со стороны центра культурного развития Ивни. В районе будущего моста также оборудовали площадку, прилегающую к магазинам.

Новый пешеходно-прогулочный мост благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Конструкцию выполняют по новейшим технологиям. Запланированы работы по обустройству смотровой площадки, а также монтаж систем электроснабжения и видеонаблюдения. Помимо этого, специалисты установят малые архитектурные формы, облагородят и озеленят набережную с двух сторон моста для комфорта местных жителей.

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