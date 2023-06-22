В Белгороде зажгли «свечи Памяти» у мемориала «Скорбящая мать»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра у мемориала «Скорбящая мать» в Белгороде зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Неимоверно дорогой ценой досталась нам Великая Победа. На ратном пути от Волги до Берлина тысячи бойцов Красной Армии навечно остались лежать в белгородской земле, на Огненной дуге. Мы свято чтим подвиг наших героических предков, помним и скорбим обо всех павших за нашу Родину.
Вячеслав Гладков
Местные жители возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Акция «Свеча Памяти» — одно из главных мероприятий в День памяти и скорби.