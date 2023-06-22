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В Белгороде зажгли «свечи Памяти» у мемориала «Скорбящая мать»

22 июня 2023, 06:42
Фото: правительство Белгородской области

Акция «Свеча Памяти» прошла в Белгороде 22 июня

Местные жители зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Подробности рассказали в правительстве Белгородской области.

Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра у мемориала «Скорбящая мать» в Белгороде зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Неимоверно дорогой ценой досталась нам Великая Победа. На ратном пути от Волги до Берлина тысячи бойцов Красной Армии навечно остались лежать в белгородской земле, на Огненной дуге. Мы свято чтим подвиг наших героических предков, помним и скорбим обо всех павших за нашу Родину.
Вячеслав Гладков
Фото: Белгородская областная Дума

Местные жители возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Акция «Свеча Памяти» — одно из главных мероприятий в День памяти и скорби.

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