В Белгороде закупят новые флаги на мосты за 460 тыс рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Согласно документам закупки, заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Организация планирует закупить флаги из полиэфирного шёлка размером 3 метра на 65 см. Край изделия должен быть обработан по всему периметру, обязательна прошивка кармана под флагшток.
Всего требуется 163 изделия, они должны быть новыми, не бывшими ранее в использовании, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. На это готовы потратить 464 550 рублей.
Гарантийный срок от поставщика и производителя на товар — год с момента поставки. Подрядчик должен будет доставить изделия в течении двух календарных дней с даты заключения контракта, а также произвести монтаж флагов собственными силами с использованием оборудования и крепёжных материалов.
Исполнитель ещё не выбран. На данный момент происходит приём заявок для участия в электронном аукционе.
Ранее сообщалось, что Белгорблагоустройство закупит изделие для праздников и карнавалов — баннерную сетку FX-Flex с подложкой. По итогам электронного аукциона договор заключили с компанией «Европа» без снижения начальной цены. Стоимость контракта составила 634 244 рублей.