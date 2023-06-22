Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

В Белгороде закупят новые флаги на мосты за 460 тыс рублей

22 июня 2023, 07:09
Фото: 1MI
Тендер на приобретение 163 флагов появился на сайте госзакупок 15 июня. Подрядчик ещё не выбран, проходит приём электронных заявок.

Согласно документам закупки, заказчиком выступило Белгорблагоустройство. Организация планирует закупить флаги из полиэфирного шёлка размером 3 метра на 65 см. Край изделия должен быть обработан по всему периметру, обязательна прошивка кармана под флагшток.

Всего требуется 163 изделия, они должны быть новыми, не бывшими ранее в использовании, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. На это готовы потратить 464 550 рублей.

Гарантийный срок от поставщика и производителя на товар — год с момента поставки. Подрядчик должен будет доставить изделия в течении двух календарных дней с даты заключения контракта, а также произвести монтаж флагов собственными силами с использованием оборудования и крепёжных материалов.

Исполнитель ещё не выбран. На данный момент происходит приём заявок для участия в электронном аукционе.

Ранее сообщалось, что Белгорблагоустройство закупит изделие для праздников и карнавалов — баннерную сетку FX-Flex с подложкой. По итогам электронного аукциона договор заключили с компанией «Европа» без снижения начальной цены. Стоимость контракта составила 634 244 рублей.

Читайте также:
Белгорблагоустройство купило баннерную сетку без снижения начальной цены контрактаТо колеусы, то тагетисы: чем заменяют тюльпаны на клумбах Белгорода?Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги, которую не ремонтировали 15 лет
#Таисия Некрасова#Белгорблагоустройство#Госзакупки#Флаги#Город#Экономика#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе
Сегодня, 08:02
Люди и кошки: что происходит в пострадавшем от обстрелов Шебекино
Вчера, 14:22
Владельцы Белгородской области. Расцвет и арест Геннадия Бобрицкого
Вчера, 15:02
Работу батальона «Ахмат» в Белгородской области показали журналистам
Сегодня, 07:45
Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке
Сегодня, 06:50
В Белгороде зажгли «свечи Памяти» у мемориала «Скорбящая мать»
Сегодня, 06:42