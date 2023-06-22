В Белгороде закупят новые флаги на мосты за 460 тыс рублей

Гарантийный срок от поставщика и производителя на товар — год с момента поставки. Подрядчик должен будет доставить изделия в течении двух календарных дней с даты заключения контракта, а также произвести монтаж флагов собственными силами с использованием оборудования и крепёжных материалов.