В Белгороде изменили размер арендной платы за муниципальную землю

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Депутаты горсовета внесли изменения в порядок определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без торгов.
Так, за земельные участки, которые предоставляются в аренду общественно-государственной некоммерческой организации, осуществляющей подготовку людей по военно-учётным специальностям, размер аренды составит 0,05% от кадастровой стоимости.
А за земельные участки, которые предоставили под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, а также для размещения зданий и сооружений СМИ с учредителями из РФ, размер аренды составит 0,6% от кадастровой стоимости.
В случае предоставления земельного участка лицу, который заключил концессионное соглашение для работы в рамках соглашения, размер составит 0,01% от кадастровой стоимости за весь период действия договора, а не только на период создания или реконструкции имущества.
Земельные участки, попадающие в первые два случая, в настоящее время в числе переданных в аренду на территории Белгорода отсутствуют. Что касается третьего, в аренду предоставлен один земельный участок в соответствии с заключённым концессионным соглашением. Размер арендной платы в год составляет 35 рублей 47 копеек. При этом срок аренды земельного участка — 10 лет. Срок освоения, строительства, создания имущества — восемь лет.
Кристина Пасика