В Белгороде изменили размер арендной платы за муниципальную землю

А за земельные участки, которые предоставили под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, а также для размещения зданий и сооружений СМИ с учредителями из РФ, размер аренды составит 0,6% от кадастровой стоимости.