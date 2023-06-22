Цифровой полис ОМС упростит получение медицинской помощи

С 2022 года в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц собираются базы данных из всех регионов Российской Федерации. Все застрахованные в системе ОМС с 1 декабря 2022 года имеют возможность обслуживаться по электронным полисам обязательного медицинского страхования. Теперь обращаться за бесплатной медицинской помощью можно с одним только паспортом, а для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — со свидетельством о рождении, пишут «Новые Известия».