Цифровой полис ОМС упростит получение медицинской помощи

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:02
С 2022 года в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц собираются базы данных из всех регионов Российской Федерации. Все застрахованные в системе ОМС с 1 декабря 2022 года имеют возможность обслуживаться по электронным полисам обязательного медицинского страхования. Теперь обращаться за бесплатной медицинской помощью можно с одним только паспортом, а для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — со свидетельством о рождении, пишут «Новые Известия».
«Введение цифрового полиса избавит пациентов от лишней бумажной волокиты и сделает получение медпомощи удобнее и доступнее», — заверил руководитель ФОМС Илья Баланин. Он также добавил, что запуск проекта цифрового полиса привел к необходимости создать новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Данные застрахованных граждан передают в единый регистр, благодаря чему в системе исключено дублирование информации и обеспечено упрощение процесса оформления документов, а также возрастает эффективность информационного обмена между участниками системы.
Между цифровым полисом ОМС и полисом на бумажном бланке или пластиковой карте не существует никакой разницы. Этот документ — уникальная последовательность цифр в виде штрихкода. Штрихкод можно хранить загруженным в личном кабинете на портале «Госуслуги», в смартфоне или на других электронных носителях. С цифровым полисом бесплатная медпомощь в рамках базовой программы госгарантий доступна во всех регионах России.
С декабря 2022 года данные о всех полисах ОМС вносятся в единый реестр застрахованных лиц Он основывается на записях территориальных фондов ОМС. Персональные данные новорожденных и лиц, получивших гражданство России, с 1 декабря 2022 года включаются в этот регистр автоматом.
Электронный полис можно оформить при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Если гражданину уже выдали номер полиса и этот номер внесен в его в личный кабинет, цифровой документ загрузится автоматически. При отсутствии полиса ОМС понадобится лишь отправить через «Госуслуги» заявление на оформление электронного документа.
Кроме того, среди приоритетов деятельности ФОМС — развитие использования государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая содействует развитию процессов цифровой трансформации ФОМС. Предполагается, что база сможет функционировать в качестве накопителя медицинских данных пациента из всех организаций ОМС и ДМС, где ему предоставляли медицинское обслуживание. Открыв профиль застрахованного, лечащий врач сможет изучить все назначения и результаты обследований пациента с момента его рождения.
В рамках ГИС запланирован запуск единого интернет-портала обязательного медицинского страхования. Цель проекта — повысить уровень открытости и доступности информации об ОМС для населения России.