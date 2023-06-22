Травмированные дети, наезды, столкновения: ДТП на дорогах белгородчины за сутки

За день до этого внимание инспекторов ДПС Белгорода привлёк несовершеннолетний водитель мотоцикла. Сотрудники установили, что водителю 13 лет и прав на управление транспортным средством не имеет. На место прибыл отец мальчика. В отношении него составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.