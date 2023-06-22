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Травмированные дети, наезды, столкновения: ДТП на дорогах белгородчины за сутки

22 июня 2023, 16:20
Фото: 1MI
В областном центре пострадала 11-летняя девочка. Родителя ещё одного подростка привлекли к административной ответственности. В обоих случаях несовершеннолетние управляли транспортным средством. Об этом сообщает региональное отделение УВМД.
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ДТП

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали пять ДТП, два — с участием детей.

В Белгородском районе в посёлке Разумное 21-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при выезде из жилой зоны не предоставил преимущество автомобилю «Рено» под управлением 58-летнего водителя. Произошло столкновение, в результате которого водитель «Фольксвагена» с полученными травмами был госпитализирован.

В Борисовском районе около села Дубино 74-летний водитель авто «ВАЗ 2105» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Митсубиси Паджеро Мини» под управлением 49-летней женщины. Произошло столкновение с наездом «Митсубиси» на дерево. Женщина получила травмы.

В Белгороде 40-летний водитель мотоцикла «Сузуки», следуя по ул. Мичурина со стороны ул. Чичерина, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Фольксвагеном», за рулём которого был 41-летний водитель. В результате наезда пострадали припаркованные автомобили «Рено Меган» и «Опель». Водитель мотоцикла с полученными травмами был госпитализирован.

В Белгороде произошло ДТП с участием 11-летней девочки. Управляя квадроциклом «Кумсо Сириус», школьница не предоставила преимущество в движении автомобилю «Сузуки» под управлением 18-летнего водителя. Несовершеннолетнюю с полученными травмами госпитализировали в реанимационное отделение.

За день до этого внимание инспекторов ДПС Белгорода привлёк несовершеннолетний водитель мотоцикла. Сотрудники установили, что водителю 13 лет и прав на управление транспортным средством не имеет. На место прибыл отец мальчика. В отношении него составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами. Это позволит избежать трагичных последствий.

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