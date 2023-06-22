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Стали известны подробности суда между «Квадрой» и администрацией Белгорода

22 июня 2023, 06:42
Фото: 1MI
Ранее «Квадра» через суд признала право собственности 92 метров сети теплоснабжения.

В 2022 году ПАО «Квадра — Генерирующая компания» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода. Компания требовала признать право собственности на сеть теплоснабжения на улице Курской. Суд удовлетворил требования «Квадры».

Чтобы узнать подробности дела, редакция Бел.Ру направила запросы в мэрию и «Квадру». В ответе редакции сообщили, что ранее данная теплосеть, протяжённостью 92 метра, была бесхозная. Признать право собственности теплоснабжающей организации по законодательству возможно только в судебном порядке, добавили в «Квадре».

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#Алина Харина#Суды#Теплоснабжение#Квадра#Мэрия#Общество#Эксклюзив#Белгород
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