Стали известны подробности суда между «Квадрой» и администрацией Белгорода

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
В 2022 году ПАО «Квадра — Генерирующая компания» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к мэрии Белгорода. Компания требовала признать право собственности на сеть теплоснабжения на улице Курской. Суд удовлетворил требования «Квадры».
Чтобы узнать подробности дела, редакция Бел.Ру направила запросы в мэрию и «Квадру». В ответе редакции сообщили, что ранее данная теплосеть, протяжённостью 92 метра, была бесхозная. Признать право собственности теплоснабжающей организации по законодательству возможно только в судебном порядке, добавили в «Квадре».