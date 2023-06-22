Стали известны подробности суда между «Квадрой» и администрацией Белгорода

Чтобы узнать подробности дела, редакция Бел.Ру направила запросы в мэрию и «Квадру». В ответе редакции сообщили, что ранее данная теплосеть, протяжённостью 92 метра, была бесхозная. Признать право собственности теплоснабжающей организации по законодательству возможно только в судебном порядке, добавили в «Квадре».