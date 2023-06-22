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Среди стойленцев выявили сильнейших в легкоатлетическом многоборье

22 июня 2023, 12:26
Фото: Федор Колыхалов
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) провел корпоративные соревнования по легкоатлетическому многоборью. В летних спортивных состязаниях приняли участие шесть команд из разных подразделений комбината.

Спортсмены бежали 500 и 1000 метров, прыгали в длину, метали снаряд на дальность. По сумме результатов участников победителем соревнований стала сборная сотрудников исполнительной дирекции, цеха хвостового хозяйства и лаборатории окружающей среды. Серебренными призерами стали представители рудоуправления. На третьем месте — команда сотрудников цеха железнодорожного транспорта.

В этом году для стойленцев запланированы соревнования по двенадцати видам спорта. Сотрудники предприятия уже поучаствовали в двоеборье, плавании, перетягивании каната, настольном теннисе, турнирах по шахматам, шашкам и волейболу. Кроме того, для стойленцев и их семей были организованы фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестиваль ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей.

По традиции в канун Дня металлурга сотрудники Стойленского ГОКа смогут принять участие в семейных стартах и корпоративном забеге «Любим то, что делаем». Спортивный сезон продолжат соревнования по мини-футболу, бадминтону, стритболу и армрестлингу.

«Мы стараемся подготовить большое количество разнообразных соревнований, чтобы каждый сотрудник мог выбрать тот вид спорта, который ему ближе. Ежегодно спартакиада предприятия привлекает к участию более 500 стойленцев и открывает нам имена новых спортивных звезд. Приятно, что растет число стойленцев, которые поддерживают активный и здоровый образ жизни», — комментирует специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.

Фото: Федор Колыхалов
#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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