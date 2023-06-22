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Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета БелЮИ

22 июня 2023, 13:55
Фото: Яндекс. Карты
Начальника факультета подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК России по Белгородской области.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности БелЮИ МВД России им. И. Д. Путилина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности».

По версии следствия, начальник факультета правоохранительной деятельности с декабря 2022 года по май 2023 года незаконно получал деньги от начальника курса, находящегося у него в непосредственном подчинении, за допущенные недостатки в служебной деятельности.

Опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности, требования начальника подчинённый выполнял. За этот период он передал 150 тыс. рублей.

Сейчас проводится следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что начальник факультета юридического института вымогал взятки якобы за орфографические ошибки.

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#Алина Харина#Следственный комитет#Превышение полномочий#Белюи#Факультет#Происшествия#Белгородская область#Новости Белгорода#Вымогательство
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