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Разрушения в Новой Таволжанке и задержание начальника факультета БелЮИ: итоги дня

22 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Стало известно о количестве разрушенных домов в Новой Таволжанке в ходе обстрелов, следком возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета БелЮИ, а в реке Оскол массово умирает рыба.

Последствия обстрелов Новой Таволжанки

Как сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов, в Новой Таволжанке в настоящий момент известно о разрушениях в четырёх многоэтажках и 462 частных жилых домах. Точная информация будет известна после оценки специалистов.

Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке
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Гибель рыбы в реке Оскол

21 июня в Росприроднадзор сообщили о том, что в реку Оскол сбрасывают воду с сильным неприятным запахом. Также известно о заморе рыбы в реке.

На месте предположительного сброса мутной воды работали инспекторы Росприроднадзора. О результатах проверки сообщат дополнительно.

На реке Оскол в Белгородской области массово гибнет рыба
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Задержание начальника факультета юринститута

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности БелЮИ. Его подозревают в превышении полномочий.

С декабря 2022 года по май 2023 года глава факультета незаконно получал деньги от начальника курса за допущенные недостатки в служебной деятельности. За этот период ему передали 150 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета БелЮИ
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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Следственный комитет#Река#Загрязнения#Общество#Итоги дня#Белгородская область
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