Разрушения в Новой Таволжанке и задержание начальника факультета БелЮИ: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Как сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов, в Новой Таволжанке в настоящий момент известно о разрушениях в четырёх многоэтажках и 462 частных жилых домах. Точная информация будет известна после оценки специалистов.
21 июня в Росприроднадзор сообщили о том, что в реку Оскол сбрасывают воду с сильным неприятным запахом. Также известно о заморе рыбы в реке.
На месте предположительного сброса мутной воды работали инспекторы Росприроднадзора. О результатах проверки сообщат дополнительно.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности БелЮИ. Его подозревают в превышении полномочий.
С декабря 2022 года по май 2023 года глава факультета незаконно получал деньги от начальника курса за допущенные недостатки в служебной деятельности. За этот период ему передали 150 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.