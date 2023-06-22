Работу батальона «Ахмат» в Белгородской области показали журналистам

Пока обстановка на участке относительно спокойная. Однако в случае попытки прорыва или атаки на границе «Ахмат» готов ликвидировать диверсантов и боевиков, соответствующую задачу перед ними уже поставили. Разведданные, необходимые для контроля за обстановкой, бойцам передают.