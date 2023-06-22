Работу батальона «Ахмат» в Белгородской области показали журналистам

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Белгородской области начали работу бойцы батальона «Запад-Ахмат». Позиции уже усовершенствованы, заняты огневые точки.
Пока обстановка на участке относительно спокойная. Однако в случае попытки прорыва или атаки на границе «Ахмат» готов ликвидировать диверсантов и боевиков, соответствующую задачу перед ними уже поставили. Разведданные, необходимые для контроля за обстановкой, бойцам передают.
О том, что «Запад-Ахмат» будет защищать границу на участке в Белгородской области, стало известно в июне. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что подразделения закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.