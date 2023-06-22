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Работу батальона «Ахмат» в Белгородской области показали журналистам

22 июня 2023, 07:45
Фото: кадр из видео "Известий"

Бойцы «Запад-Ахмат» рассказали об охране госграницы в Белгородской области

Бойцы уже обосновались на месте, заняли огневые точки. Сообщается, что пока на участке ситуация относительно спокойная. В случае провокаций и атак на границе бойцы готовы уничтожить противника, заявили представители «Ахмата» журналисту «Известий».
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СВО

В Белгородской области начали работу бойцы батальона «Запад-Ахмат». Позиции уже усовершенствованы, заняты огневые точки.

Пока обстановка на участке относительно спокойная. Однако в случае попытки прорыва или атаки на границе «Ахмат» готов ликвидировать диверсантов и боевиков, соответствующую задачу перед ними уже поставили. Разведданные, необходимые для контроля за обстановкой, бойцам передают.

О том, что «Запад-Ахмат» будет защищать границу на участке в Белгородской области, стало известно в июне. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что подразделения закрепились в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

Видео: "Известия"
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