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Published Сегодня, 13:34

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После публикации Бел. Ру в Белгороде заделали яму возле многоэтажки

22 июня 2023, 13:34
Фото: Bel.ru
Ранее журналисты писали о проблемных местах, которые нуждаются в ямочном ремонте. После выхода материала на один из участков обратили внимание.

На прошлой неделе журналисты Бел.Ру выпустили серию материалов, которые касались ямочного ремонта. Жалобы поступали от читателей. На ряд адресов мы выехали. Один из них был возле дома №14 на ул. Левобережная.

Как рассказала читательница Ольга, данный участок не ремонтировался много лет, хотя дворовые территории обновляли.

После выхода материала нам вновь написали читатели и рассказали, что яму на ул. Левобережная, 14 заделали.

Ранее после публикации Бел.Ру заделали яму в центре Белгорода. Провал возле люка был на ул. Пушкина.

Яму на дороге в центре Белгорода заделали после нашей публикации
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