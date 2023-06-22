После публикации Бел. Ру в Белгороде заделали яму возле многоэтажки

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
На прошлой неделе журналисты Бел.Ру выпустили серию материалов, которые касались ямочного ремонта. Жалобы поступали от читателей. На ряд адресов мы выехали. Один из них был возле дома №14 на ул. Левобережная.
Как рассказала читательница Ольга, данный участок не ремонтировался много лет, хотя дворовые территории обновляли.
После выхода материала нам вновь написали читатели и рассказали, что яму на ул. Левобережная, 14 заделали.
Ранее после публикации Бел.Ру заделали яму в центре Белгорода. Провал возле люка был на ул. Пушкина.