Подлодку «Белгород» с ядерными БПЛА «Посейдон» примут на вооружение в 2023 году

Строительство АПЛ «Белгород» началось в 1992 году. Спустя время проект законсервировали. Перезаложили подлодку только в 2012 году, а в 2019-м впервые спустили на воду. Спроектировали АПЛ «Белгород» специалисты АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“», а построило АО «ПО „Севмаш“».