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Подлодку «Белгород» с ядерными БПЛА «Посейдон» примут на вооружение в 2023 году

22 июня 2023, 13:01
Фото: 1MI
О планах заявил главнокомандующий ВМФ — адмирал Николай Евменов, пишет РИА «Новости».

В 2023 году атомную подводную лодку «Белгород» с ядерными беспилотниками «Посейдон» примут на вооружение ВМФ. Об этом на Международном военно-морском салоне в Кронштадте заявил главнокомандующий — адмирал Николай Евменов.

Строительство АПЛ «Белгород» началось в 1992 году. Спустя время проект законсервировали. Перезаложили подлодку только в 2012 году, а в 2019-м впервые спустили на воду. Спроектировали АПЛ «Белгород» специалисты АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“», а построило АО «ПО „Севмаш“».

С экипажем АПЛ сотрудничает мэрия Белгорода. Соответствующее соглашение стороны подписали в минувшем году. Предполагается, что это позволит развивать военно-патриотические и культурные связи между моряками-подводниками и белгородцами.

Напомним, что в состав ВМФ РФ входит и малый ракетный корабль «Грайворон». А в апреле сообщалось о проведении электронных пусков ракет в Чёрном море подлодкой «Старый Оскол».

Первый комплект ядерных суперторпед «Посейдон» передадут атомной подлодке «Белгород»
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#Вмф#Флот#Инна Рогова#АПЛ Белгород#Подлодка#Посейдон#Общество#Белгород
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