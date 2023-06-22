Огненные картины появились в Белгородской области в честь Дня памяти и скорби

Вторую картину накануне можно было увидеть в Ивне. На главной площади посёлка появилась составленная из свечей композиция, посвящённая лётчику — Герою Советского Союза Александру Горовцу. Это было изображение самолёта Ла-5, на котором боец за короткое время сбил сразу девять бомбардировщиков Ju-87.