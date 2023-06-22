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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

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Огненные картины появились в Белгородской области в честь Дня памяти и скорби

22 июня 2023, 12:07
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Их можно было увидеть в Белгороде и Ивне. Кадрами с места поделились в мэрии и областном правительстве.

В Белгороде в честь Дня памяти и скорби волонтёры сделали огненную картину с изображением самолёта Ла-7. На этом истребителе трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб сбил 17 самолётов противника. Сообщается, что на подготовку этой картины ушло 4,5 тыс. свечей.

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Вторую картину накануне можно было увидеть в Ивне. На главной площади посёлка появилась составленная из свечей композиция, посвящённая лётчику — Герою Советского Союза Александру Горовцу. Это было изображение самолёта Ла-5, на котором боец за короткое время сбил сразу девять бомбардировщиков Ju-87.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгороде рано утром 22 июня первые лица города и области возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать». В 12:15 белгородцы присоединились к общероссийской минуте молчания.

Добавим, что на телебашне в областном центре сегодня должны включить красную подсветку, символизирующую пламя свечи и Вечного огня.

На телебашне в Белгороде 22 июня включат красную подсветку
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