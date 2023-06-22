Огненные картины появились в Белгородской области в честь Дня памяти и скорби

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Белгороде в честь Дня памяти и скорби волонтёры сделали огненную картину с изображением самолёта Ла-7. На этом истребителе трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб сбил 17 самолётов противника. Сообщается, что на подготовку этой картины ушло 4,5 тыс. свечей.
Вторую картину накануне можно было увидеть в Ивне. На главной площади посёлка появилась составленная из свечей композиция, посвящённая лётчику — Герою Советского Союза Александру Горовцу. Это было изображение самолёта Ла-5, на котором боец за короткое время сбил сразу девять бомбардировщиков Ju-87.
В Белгороде рано утром 22 июня первые лица города и области возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать». В 12:15 белгородцы присоединились к общероссийской минуте молчания.
Добавим, что на телебашне в областном центре сегодня должны включить красную подсветку, символизирующую пламя свечи и Вечного огня.