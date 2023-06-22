«Нужна помощь в протезировании». Потерявший руку шебекинец — о реалиях новой жизни

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Всю ночь с 31 мая на 1 июня город Шебекино был под обстрелами ВСУ из «Градов». Александр получил тяжёлое ранение — ему оторвало левую руку. О событиях того дня шебекинец вспоминает так:
У нас разбило балкон, когда начались первые прилёты. Детей сразу увезли в деревню, мы с женой остались одни в квартире. Ночью начало сильно бахать, обстрел не прекращался. После почувствовал сильный удар, сразу упал на землю, рукой пробую, чувствую — мясо. Сразу потерял сознание.
Очнулся мужчина уже в реанимации Белгорода с ампутированной конечностью.
Сейчас Александр с женой и двумя детьми проживают в областном центре. Знакомые помогли арендовать однокомнатную квартиру, но в конце месяца её придётся покинуть. Семья находится в активном поиске жилья.
Шебекинец продолжает посещать перевязки, общается с лечащими врачами и пытается привыкнуть к новому состоянию. Семья его во всём поддерживает и помогает. Для дальнейшей реабилитации мужчине требуется сложный и дорогостоящий протез.