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«Нужна помощь в протезировании». Потерявший руку шебекинец — о реалиях новой жизни

22 июня 2023, 11:40
Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Потерявшему руку при обстреле шебекинцу требуется помощь в протезировании

Житель Шебекино Александр одним из первых пострадал при массированной атаке ВСУ в ночь с 31 мая на 1 июня. После прилёта мужчина остался без руки. Канал RT опубликовал интервью с семьёй пострадавшего.
Сюжет
Беженцы

Всю ночь с 31 мая на 1 июня город Шебекино был под обстрелами ВСУ из «Градов». Александр получил тяжёлое ранение — ему оторвало левую руку. О событиях того дня шебекинец вспоминает так:

У нас разбило балкон, когда начались первые прилёты. Детей сразу увезли в деревню, мы с женой остались одни в квартире. Ночью начало сильно бахать, обстрел не прекращался. После почувствовал сильный удар, сразу упал на землю, рукой пробую, чувствую — мясо. Сразу потерял сознание.

Очнулся мужчина уже в реанимации Белгорода с ампутированной конечностью.

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Сейчас Александр с женой и двумя детьми проживают в областном центре. Знакомые помогли арендовать однокомнатную квартиру, но в конце месяца её придётся покинуть. Семья находится в активном поиске жилья.

Шебекинец продолжает посещать перевязки, общается с лечащими врачами и пытается привыкнуть к новому состоянию. Семья его во всём поддерживает и помогает. Для дальнейшей реабилитации мужчине требуется сложный и дорогостоящий протез.

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