На белгородской дороге регионального значения отремонтировали два моста

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе планируется привести в нормативное состояние 10 мостов и путепроводов общей протяжённостью 520 метров. Также планируется отремонтировать восемь дорог регионального значения и 64 дороги местного значения. На всё это готовы потратить 2,5 млрд рублей из местного и федерального бюджетов.