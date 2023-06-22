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На белгородской дороге регионального значения отремонтировали два моста

22 июня 2023, 15:08
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Речь идёт о мостах в сёлах Знаменка и Сергеевка Старооскольского горокруга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Сюжет
Дороги

Мосты расположились в безводной долине, их протяжённость 9,7 и 18,8 метров. Ремонт выполняла строительная компания «Белгородспецстрой». К благоустройству приступили 22 марта. Подрядчик обновил асфальтобетон, усилил пролётное строение, восстановил гидроизоляцию, отремонтировал опоры и заменил ограждения. На строительно-монтажные работ в общей сложности потратили 10,9 млн рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе планируется привести в нормативное состояние 10 мостов и путепроводов общей протяжённостью 520 метров. Также планируется отремонтировать восемь дорог регионального значения и 64 дороги местного значения. На всё это готовы потратить 2,5 млрд рублей из местного и федерального бюджетов.

Ранее, министерство автомобильных дорог и транспорта региона сообщало о планах на текущий год. Так, в 2023 году планируется привести в нормативное состояние 300 км автомобильных дорог Белгородской области.

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